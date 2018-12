“Ik kan toch niet alle kinderen in het oog houden?” Doodrijder Laura (1,5) verzet zich tegen celstraf en vraagt vrijspraak Jef Van Nooten

20 december 2018

16u27 0 Turnhout Jonathan M. (21), die zijn 1,5 jaar oude buurmeisje Laura doodreed, pleit onschuldig over de volledige lijn. Hij verzet zich tegen de eerdere veroordeling tot 1 jaar cel en 2,5 jaar rijverbod. Volgens zijn advocate is M. niet verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval én ze betwist dat hij onder invloed was van drugs. “En ik kan toch niet alle kinderen in het oog houden”, stelt M.

Jonathan M. stuurde in september zijn kat naar de politierechtbank, toen hij er terecht moest staan voor het dodelijke ongeval waarbij op 2 september 2017 de kleine Laura om het leven kwam in de Taeymanslaan in Turnhout. Hij beweert dat hij de dagvaarding nooit gekregen heeft. “Mijn vader was thuis weggegaan en had alle papieren meegenomen.” In oktober veroordeelde de politierechter Jonathan M. bij verstek tot 1 jaar cel, 2,5 jaar rijverbod en 9.600 euro boete. Omdat hij zich verzet heeft tegen dat verstekvonnis, kwam de rechtszaak donderdag opnieuw voor. De advocate vroeg een vrijspraak over de hele lijn. “Het is enorm erg wat er gebeurd is. Maar de vraag is of hij ook strafrechtelijk aansprakelijk is voor het dodelijke ongeval”, begon meester Nietvelt haar pleidooi. Volgens de advocate van M. is dat niet het geval. “Het ging om een kind van 18 maanden. Die zijn heel onberekenbaar. Toen Jonathan achteruit reed, bevond Laura zich wellicht nog veilig aan de overkant van de straat. Toen hij voorwaarts zijn weg wilde voortzetten, bevond ze zich plots voor zijn auto. Ze was onvoorzienbaar voor mijn cliënt. Je kan van een bestuurder niet het onmogelijke verwachten. Ook de passagiers in de auto hadden het meisje niet gezien.” Rechter Koen Willebrords repliceerde dat M. wist dat Laura op straat aan het spelen was. “Als volwassene mag je dan niet bewegen met je auto als je het kind niet ziet”, merkte de rechter op.

Niet in Azië

Niet alleen voor de dodelijke aanrijding vroeg de advocate van Jonathan M. de vrijspraak. Ook voor het rijden onder invloed van drugs moet hij volgens haar vrijuit gaan. “Zijn broer en vriendin hebben een gedetailleerde beschrijving gegeven van wat ze die dag allemaal gedaan hebben. Nergens hebben ze het over het roken van een joint. Die heeft Jonathan pas ná het ongeval gerookt.”

De openbare aanklager wil dat de straf die in oktober werd uitgesproken, behouden blijft. Hij meent dat M. veel meer voorzichtigheid aan de dag had moeten leggen. “We zitten niet in een Aziatisch land waar je iedereen omver rijdt die zich toevallig op de weg bevindt”, aldus Luc Daeleman. “En volgens een getuige gebruikte M. veel drugs, niet alleen cannabis. Dus zelfs als hij niet vlak voordien een joint heeft gerookt, was hij nog onder invloed van drugs.”

Verhuizen

Tijdens de eerste behandeling van het proces in september tilden de nabestaanden er heel zwaar aan dat ze nog altijd naast M. moeten wonen. Hij zou hen nog regelmatig uitdagen. M. gaf nu te kennen dat hij op termijn zal verhuizen. “Ik ben sinds vijf maanden aan het werk. Momenteel op interimbasis, maar ik heb zicht op vast werk. Daarna wil ik verhuizen”, sprak M. tijdens het proces. “Ik kan de tijd helaas niet terugdraaien. Maar er waren meerdere kinderen op straat aan het spelen, ook de kinderen van mijn broer. Ik kan ze toch niet allemaal in het oog houden wanneer ik vertrek?”

Vonnis op 17 januari.