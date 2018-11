“Hij gaf alleen maar om zijn auto” Bestuurder die fietser aanreed 5 uur na vluchtmisdrijf opgepakt Jef Van Nooten

11 november 2018

17u46 0 Turnhout Nadat een 37-jarige man uit Turnhout een fietser van het fietspad had gemaaid, stopte hij meteen. Niet om zich om het slachtoffer te bekommeren. Wel om de schade aan zijn auto op te meten. Nadien vluchtte hij weg en verstopte hij de auto in zijn garage. De politie kon hem opsporen op basis van zijn nummerplaat.

Op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout werd zondagochtend rond 7.35 uur een fietser aangereden door een wagen. De klap moet enorm zijn geweest. De fietser werd 10 meter verder weggeslingerd dan zijn mountainbike, het zadel van de fiets lag aan de overkant van de weg en de koplamp van de auto lag nog een heel eind verder.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de serviceflats van Smeedes Hof. Een auto die vanuit Retie richting Turnhout reed, was er van de weg af geraakt. Hij doorkruiste een stukje zachte berm om vervolgens op het vrij liggende fietspad de 30-jarige M.M. op zijn mountainbike aan te rijden.

“Vanuit bed hoorde ik een klap. Toen ik een kijkje neem zag ik een beschadigde auto staan. Volgens mij ging het om een zwartgrijze Volvo, maar een andere getuige dacht dat het om een VW Golf ging”, vertelt buurtbewoner Gust Jespers. “De bestuurder is even uitgestapt. Niet om zich over het slachtoffer te bekommeren. Daar heeft hij niet naar omgekeken. Hij keek alleen naar zijn motorkap. Daar kwam rook uit en de auto was beschadigd. Toch is de bestuurder verder gereden. De bestuurder leek verdwaasd. Het zou me niet verbazen als hij onder invloed was. Hij moet alleszins geweten hebben dat hij een fietser heeft aangereden. Zo’n schade aan de auto heb je niet door een klein paaltje aan te rijden. Het gaat om een vrij liggend fietspad. Je zou denken dat je daar veilig bent als fietser, maar blijkbaar niet.”

Andere getuigen hadden zich intussen om het slachtoffer bekommerd. De fietser werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de dag was het levensgevaar geweken.

De politie startte meteen een zoektocht naar de bestuurder die vluchtmisdrijf had gepleegd. De speurders beschikten niet alleen over getuigenverklaringen die de auto hadden gezien, maar ook over brokstukken die op de plaats van het ongeval waren achter gebleven. In combinatie met de gegevens van de ANPR-camera’s die aan de Steenweg op Mol staan opgesteld, kon de vluchtende bestuurder kort voor de middag bij de kraag worden gevat. “We hebben hem opgespoord op basis van zijn nummerplaat. Hij was gewoon thuis en had zijn beschadigde auto in de garage geparkeerd”, vertelt een officier van de politie in Turnhout. Of de bestuurder onder invloed was van drank of drugs kon de politie zondag niet zeggen.

Na het verhoor van de bestuurder werd alle informatie aan het parket bezorgd. Die moet beslissen of de bestuurder voor de onderzoeksrechter moet verschijnen.