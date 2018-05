"Heel Zevendonk heeft jeuk door rupsen" STAD SCHAKELT BESTRIJDINGSFIRMA IN, MAAR ENKEL OP OPENBAAR DOMEIN JEF VAN NOOTEN

29 mei 2018

Turnhout Het Turnhoutse gehucht Zevendonk krabt zich sinds dit weekend suf.

Oorzaak: processierupsen in de vele





eikenbomen die er staan. "Heel Zevendonk zit met jeuk", zegt Gert Claessen. De stad neemt een professionele bestrijdingsdienst onder de arm.





'Jeuk!... Opgepast' en 'Gevaar...Rupsen!'. Met die spandoeken bij het binnenrijden van het gehucht waarschuwen de bewoners van Zevendonk voor de processierupsen die het dorp hebben 'overgenomen'. Zevendonk heeft al enkele jaren te kampen met een rupsenplaag, maar zo groot als nu was het probleem nog nooit. "In alle eikenbomen zitten trossen rupsen. Ze verliezen haartjes en dat irriteert geweldig. Zaterdag was het schoolfeest in Zevendonk, sindsdien is het probleem geëscaleerd. Veel inwoners staan vol bulten door de rupsen. De haartjes vliegen hier in het rond. Heel Zevendonk is aan het krabben", vertelt Gert Claessen, die samen met enkele andere bewoners de spandoeken heeft gemaakt.





Het stadsbestuur van Turnhout is op de hoogte van het probleem. De voorbije dagen kwamen tientallen klachten binnen van bewoners. "Tot vorige week ontving het stadsbestuur vijf meldingen. Sinds dit weekend werd het probleem acuut. Er kwamen intussen al een 40-tal meldingen binnen, uit Zevendonk maar ook uit andere buurten", zegt schepen voor Groenonderhoud Luc Debondt (TIM).





Na die reeks klachten besliste de groendienst om actie te ondernemen. Medewerkers van de groendienst trokken er gisteren op uit om op de dringendste plaatsen de rupsen te verwijderen. Ze kregen daarvoor de hulp van de ladderwagen van de brandweer. Vanaf vandaag neemt een professionele bestrijdingsdienst de karwei over. "Die firma blijft de hele week met twee ploegen actief in Turnhout. Het stadsbestuur volgt dat nauwgezet op en schakelt extra bestrijdingsdiensten in wanneer dat nodig zou blijken", aldus nog Debondt.





Toch kunnen de bewoners van Zevendonk maar moeilijk genoegen nemen met dat strijdplan. Het stadsbestuur bestrijdt immers alleen de nesten van eikenprocessierupsen op openbaar domein. Nesten op privédomein zijn voor rekening van de eigenaars. "Dan zou de stad privé-eigenaars moeten verplichten om er iets aan te doen", zegt Claessen. "Naast mijn woning ligt een weiland met dertig eikenbomen. Die hangen allemaal vol rupsen. De vijf bomen die over mijn omheining hangen, heb ik laten aanpakken door een firma. Maar dat kost 75 euro per boom. Ik kan moeilijk alle dertig bomen op dat stuk grond laten doen. De eigenares is 90 jaar en woont in Zemst. Zij zal de rupsen niet uit eigen beweging laten weghalen."





Claessen roept het stadsbestuur ook op om vanaf volgend jaar ook preventieve maatregelen te nemen. "In Overpelt worden direct na de winter alle bomen besproeid. En in veel andere gemeenten wordt in het voorjaar een plastic folie rond de stam gewikkeld, maar ook dat gebeurt hier in Turnhout niet."