"Grote droom gaat in vervulling" LIEVEN (27) ALIAS MC PYRO SCHITTERT OP HOOFDPODIUM TOMORROWLAND MARLIES VAN BAEL

22 februari 2018

02u35 0 Turnhout Turnhoutenaar Lieven Tubbax (27), in de dancewereld beter bekend als MC Pyro, schittert deze zomer op het hoofdpodium van Tomorrowland. "Ik kijk er al zo hard naar uit, dit had ik niet verwacht."

Lieven Tubbax moest dit jaar geen ticketje meer kopen voor Tomorrowland. Hij staat namelijk op vrijdag 27 juli zelf op het hoofdpodium als MC Pyro. Een MC, oftewel de Master of Ceremony, zweept het publiek op tijdens de dj-set. Hij of zij is de steun en toeverlaat van de dj's op het podium.





"Dat ik op het hoofdpodium mag staan van Tomorrowland is echt een grote eer. Dit had ik helemaal niet verwacht", zegt hij. "Ik versterk de twee vaste dj'svan Cherry Moon Traxx, DJ Ghost en Yves Deruyter. Tomorrowland was één van mijn grootste dromen en het is fantastisch dat die droom nu werkelijkheid wordt."





Wel al op kleine podia

Lieven stond eerder op het festival al op kleinere podia maar op het hoofdpodium stapte hij nog nooit. Deze show is voor Lieven zeker geen alledaags optreden, daarom bereidt hij zich meer voor dan anders. "Door de grootte van deze show moet ik mij tot in de kleinste details voorbereiden", zegt hij. "Dat doe ik bijvoorbeeld door naar de muziek van de artiesten te luisteren die ook op Tomorrowland staan of live-optredens bekijken op Youtube, zodat ik weet hoe het daar aan toe gaat. Die voorbereiding kan echt heel breed gaan en ik kan verschillende dingen doen om me klaar te stomen. Zo probeer ik ook mee te gaan naar elke show van Cherry Moon Traxx."





Voeten op de grond

Hij beseft ook dat dit een enorme kans is en hij voelt zich nog steeds niet 'een van de grote MC's' "Ik moet natuurlijk nog heel veel bijleren en ik blijf ook met beide voeten op de grond. Ik beschouw mezelf absoluut niet als één van de grotere, hoewel ik denk dat er wel veel mensen zijn die dat misschien wel doen", zegt hij. "Ik ben eerder bescheiden en het is trouwens ook niet belangrijk om jezelf 'groot' te noemen. Kritisch zijn tegenover jezelf is de belangrijkste drijfveer voor verbetering."





Lieven kan nog niet leven van zijn job als MC en werkt daarom ook nog voltijds als businessconsultant. "Ik doe mijn voltijdse job ook enorm graag en dat valt goed te combineren met mijn opdrachten als MC", zegt hij. "Ik heb enorm goede collega's dus als ik in de zomer al wat vaker verlof moet nemen voor mijn opdrachten, begrijpen ze dat goed."





De dromen en doelen van Lieven als MC reiken nog verder dan het hoofdpodium van Tomorrowland.





"Ik wil de wereld zien, des te meer creativiteit en cultuur ik kan ervaren des te interessanter en leuker mijn job wordt", zegt hij. "Ik blijf bijleren en ik hoop dat dat nog lang zo kan blijven duren."