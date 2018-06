"En intussen lopen de daders vrij rond" OUDERS ONTGOOCHELD: PROCES OVER GEDODE BABY WEER UITGESTELD JONATHAN BERNAERTS

22 juni 2018

03u11 0 Turnhout Teleurstelling troef bij Kristel Gelders en Mario Cardon uit Geel: het beroepsproces over de dood van hun vijf maanden jonge dochtertje Lielly is alweer uitgesteld. Het meisje stierf in 2016 na gruwelijke mishandeling. "Het lijkt alsof ze de zaak tot in het oneindige willen rekken."

Kristel en Mario zakten in hun T-shirts met opdruk van hun geliefde Lielly vanuit Geel naar de rechtbank in Antwerpen af. "Zie het als een eerbetoon aan onze lieve dochter", zeggen de ouders. "Zo is ze toch een beetje bij ons."





Het paar had gehoopt dat het beroepsproces over de dood van de baby gisteren, na een eerder uitstel, eindelijk gevoerd zou worden. Maar niet dus. Vincent Andries, de advocaat van beklaagde Kjell C. uit Turnhout, vroeg het Antwerpse hof van beroep of hij nieuwe conclusies mocht opstellen.





Moedeloos

Dat deed hij nét nadat wetsdokter Werner Jacobs op de zitting zijn verslag had toegelicht. Jacobs stelde het scherp: de kleine Lielly was door zwaar geweld om het leven gekomen. "De impact moet groter geweest zijn dan wanneer een kind loodrecht met zijn hoofd op de grond valt."





De rechters gaven advocaat Andries zijn zin en stelden de zaak uit naar 13 september. Een grote domper voor Kristel en Mario.





"Hier worden we dus moedeloos van", zuchten ze. "Het lijkt alsof ze de zaak tot in het oneindige willen rekken. Ondertussen lopen de daders gewoon vrij rond. Onbegrijpelijk en zó onrechtvaardig!" Kristel en Mario hadden hun amper vijf maanden oude tweelingdochters Lielly en Letty op 27 april 2016 naar Kjell C. en zijn echtgenote Ylva K. gebracht, omdat ze een week op hen gingen passen. Op dag zes belandden de meisjes in het ziekenhuis. Ze waren geslagen en door elkaar geschud. Lielly stierf een maand later, haar zusje herstelde. Kjell C. kreeg van de rechtbank in Turnhout vorig jaar 7 jaar cel. Zijn echtgenote werd bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. Zij was naar de afhaalchinees toen de feiten gebeurden.





Geboorte

Kjell C. ging in beroep tegen zijn veroordeling. Ook de Ylva K. belandt opnieuw in de beklaagdenbank, want het parket ging in beroep tegen de vrijspraak. Aan één mooie gebeurtenis kunnen Kristel en Mario zich optrekken: de geboorte van hun jongste dochtertje Faith, vorige maand. "Faith is een prachtig kindje", zegt Kristel. "Al heb ik het, door hetgeen met Lielly is gebeurd, soms moeilijk om met volle teugen te genieten. Lielly heeft nooit de kans gekregen om haar nieuwe zusje te leren kennen."





Met Letty, nu 2,5 jaar, gaat het intussen goed. "Al merken we dat ze haar tweelingzusje mist. Af en toe gaat ze kijken naar de foto van Lielly die bij ons op de kast staat."