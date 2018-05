'Eigen Kweek', maar dan in het echt: twee broers, zus en vader verdacht van cannabiskweek in straat van politiekantoor BROERS RISKEREN 4 JAAR CEL VOOR WEEDPLANTAGES, VADER EN ZUS 2 JAAR JEF VAN NOOTEN

29 mei 2018

02u36 7 Turnhout Vier leden van hetzelfde gezin dreigen voor jaren achter de tralies te vliegen. Ze hebben samen cannabisplantages uitgebaat in Turnhout en Arendonk. Twee broers waren wellicht de spilfiguren. Via hun vingerafdrukken bleek dat ze eerder ook al betrokken waren bij een plantage in Rijkevorsel.

De politie viel op 22 maart 2016 een woning aan Wippelberg in Arendonk binnen. In de kelder troffen ze een plantage van 465 cannabisplanten aan, verdeeld over drie kweekruimtes. Een opvallende locatie, want de plantage bevond zich in dezelfde straat als het politiekantoor van politiezone Kempen Noord-Oost.



De speurders hielden de woning aan Wippelberg al een tijdje in de gaten na verdachte handelingen. "Het huis stond lange tijd te huur. Op een bepaald moment werden er veel werken uitgevoerd, maar nadien was er geen beweging meer en waren de gordijnen altijd dicht. Er stopte wel geregeld een voertuig waarvan de bestuurder dan een tijdje binnen bleef", schetst aanklager Wim Smets de verdachte situatie.



Op het moment van de huiszoeking en de ontmanteling van de plantage was er niemand aanwezig, maar nog die dag konden vier leden van dezelfde familie worden opgepakt: twee broers, hun zus en hun vader. Twee van hen werden in de onmiddellijke omgeving van de woning opgemerkt, maar vluchtten weg bij het zien van de politie. In het Nederlandse Reusel belandden ze tijdens een achtervolging tegen een boom, waarna de politie hen kon inrekenen.





380 planten

Het pand in Arendonk werd gehuurd door Visar M. (32). Maar ook in de woning van zijn broer Valon M. (28) in de Professor De Vochtstraat in Turnhout werd een plantage ontdekt. Daar stonden 380 cannabisplanten verdeeld over drie ruimtes.





Vingerafdrukken

In beide plantages werden vingerafdrukken en DNA van de broers Visar en Valon gevonden. Maar ook hun familieleden riskeren een veroordeling. Het was de auto van zus Valmire M. (34) die geregeld aan de plantage in Arendonk werd gezien. En vader Ramadan M. (57) installeerde in beide woningen rolluiken om de plantages af te schermen. Hoewel ze beweren van niks te weten, vermoedt het parket dat ze allen betrokken waren bij de plantages.





De vier familieleden riskeren een celstraf van 2 jaar. Maar voor broers Visar en Valon dreigt daar nog een gevangenisstraf van 2 jaar bovenop te komen voor een cannabisplantage uit 2012 in Rijkevorsel. "De vingerafdrukken die toen op de lampenkappen van de plantage zijn gevonden, konden aan niemand gelinkt worden. Nu blijkt dat ze aan Visar en Valon toebehoren", zegt Wim Smet.





De plantages in Arendonk en Turnhout zouden de broers opgezet hebben wegens schulden. Met die in Rijkevorsel beweren ze niks te maken te hebben.





Het vonnis volgt eind juni.