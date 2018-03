"Eén stap, één beweging, één seconde" AFSCHEID VAN VERONGELUKTE STELLINGBOUWER KENNETH (38) JEF VAN NOOTEN

16 maart 2018

02u54 0 Turnhout Familie, vrienden en collega's namen gisteren in crematorium Pontes afscheid van Kenneth Bauweraerts (38). De arbeider uit Turnhout stierf vorige week nadat hij in Leuven 15 meter van een stelling naar beneden viel. Zijn broer was getuige van het arbeidsongeval. "Kenneth kende de meest brute pech van de wereld. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen struikelde hij ongelukkig. Hij was ongrijpbaar", klonk het tijdens de afscheidsplechtigheid.

"Eén stap, één beweging, één seconde. En je bent voorgoed verloren." Zo begon gisteren de afscheidsplechtigheid voor Kenneth Bauweraerts uit Turnhout. Een verwijzing naar het fatale arbeidsongeval waarvan de stellingbouwer vorige week donderdag het slachtoffer werd. "Kenneth had de meest brute pech van de wereld. Hij leefde alle richtlijnen van veiligheid na. Hij had zijn harnas aan en zijn zekering was vast. Maar hij struikelde ongelukkig en viel. Het gebeurde zo maar, ineens. Hij was ongrijpbaar", klonk het.





Al in de lagere school werd duidelijk dat Kenneth liever met zijn handen werkte. Hij ging aan de Horito een opleiding bouw volgen. Na enkele jobs begon hij in december 2009 samen met zijn broer Sem als zelfstandige vloerders. Nadat ze failliet gingen, hielp hun vriend Tom Peeters de broers aan een nieuwe job.





In goed gezelschap

"Hey kenneth, toen jij en je broer zonder werk kwamen te zitten, dacht ik dat een job in de stellingbouw wel iets voor jullie zou zijn. Ik wist dat mijn schoonbroer nog volk zocht. Ik heb hem op het hart gedrukt dat ik zeker was dat jullie dat goed zouden doen", sprak Tom Peeters tijdens de plechtigheid. "En jullie waren ook goed. Je baas zag ooit nog een ploegbaas in jou. Je was altijd positief over je job. Ik voelde me trots dat jullie het zo goed deden. Nooit heb ik spijt gehad dat ik jullie destijds aan die job heb geholpen. Tot vorige week donderdag, zwarte donderdag. Het kan niet anders dan dat je daarboven in goed gezelschap bent. De vriendenkring begint daar aardig aan te dikken."





Kenneth kende eerder al een zware tegenslag in zijn leven. Hij vond zich te dik en wilde kilo's verliezen. Hij viel 50 kilogram af na een ingreep. "Maar er volgden complicaties. Hij werd ziek en raakte in een coma. Hij heeft zoveel afgezien in die tijd. Onder zijn oksel staat een tattoo van een klok met de wijzers op 5 voor half 12, exact de tijd waarop hij destijds uit coma kwam", klonk het.





Die tattoo had Kenneth samen met veel van zijn andere tattoos laten zetten in Thailand. Daar trok hij regelmatig voor drie weken heen tijdens het bouwverlof. "Niet voor de 'miekes', maar voor de natuur en de reptielen. Hij was zot van reptielen, spinnen, slangen, kameleons, ... Hij hield ze thuis in zijn terrarium."





Babysit

Ook een nicht van Kenneth met wie hij een nauwe band had, nam het woord. Zij benadrukte de onrechtvaardigheid van het dodelijke arbeidsongeval. "Kenneth, mateke... Wat moet ik zeggen? Het was mooi, je hebt je tijd gehad? Nee, het is oneerlijk. Anderen wachten op de dood, en jou overkwam het ongevraagd. Jij ging op mijn kindjes passen. 'Peace of cake', zei je zelf. Alles zou ik geven om nu te kunnen zeggen 'awel mateke, laat vrijdag maar eens zien wat je in je mars hebt'."





Onafscheidelijk

De band die Kenneth had met zijn broer Sem vormde een rode draad doorheen de afscheidsplechtigheid. Meermaals werd aangehaald hoe onafscheidelijk ze waren. Ze werkten al 8,5 jaar samen. Sem liet een brief voorlezen tijdens de dienst. "Jongen toch, ineens weggerukt. Mijn broer, zomaar uit het leven. We moesten nog zoveel beleven samen. We waren peper en zout, Peppie en Kokkie, yin en yang, ... Nu heb ik alleen nog maar mooie herinneringen. Zowat alles deden we samen, we waren onafscheidelijk. De hele dag samen op pad, om 's avonds nog met elkaar te bellen. We geraakte nooit uitgepraat. Wat hebben we ooit allemaal meegemaakt? Ik zal dat hier maar niet vertellen zeker? Dat blijft ons geheim dat ik voor altijd in mijn hart zal meedragen."