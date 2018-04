"DJ Coone heeft grotere impact dan folder" SCHOOL NODIGT BV UIT OM BELANG DIPLOMA TE ONDERSTREPEN MARLIES VAN BAEL

20 april 2018

02u53 0 Turnhout De Talentenschool, Campus Zenit in Turnhout heeft gisteren een speciale gast op bezoek gekregen. Niemand minder dan dj Coone, die dit jaar op de mainstage van Tomorrowland staat, kwam de leerlingen vertellen hoe belangrijk het is een diploma op zak te hebben.

Cijfers tonen aan dat steeds meer jongeren die een technische of beroepsopleiding volgen vroegtijdig stoppen met school om vroeger op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. "Jongeren worden naar de arbeidsmarkt gelokt, maar een diploma is zo belangrijk", zegt coördinerend directeur Saskia Michielsen van de Talentenschool. "We proberen daar bewust op in te zetten, maar als wij dat vertellen met brochures hebben jongeren daar geen oren naar."





Rolmodel

Daarom vroeg de school oud-leerling Koen Bauweraerts (alias dj Coone) om de kinderen uit te leggen hoe belangrijk een diploma is. Hij studeerde Grafische en digitale media (multimedia) en gebruikt nog vaak de lessen die hij op school geleerd heeft. "Ik krijg veel aanvragen om te komen spreken op scholen, maar deze sprak me enorm aan", geeft Koen toe. "Mijn opleiding helpt me nog elke dag omdat ik mijn Instagramposts of Facebookberichten zelf grafisch ontwerp. Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren iets studeren waar ze volop met passie voor willen gaan. Als leerkrachten zoiets zeggen, zullen de jongeren dat minder aannemen dan wanneer ik dat zeg, dus ik ben blij dat ik dit mag doen."





De leerlingen multimedia mochten samen met Koen op de foto tijdens een fotoworkshop en ze konden van zijn fotograaf de kneepjes van het vak leren. Rond 12 uur mochten de leerlingen vragen stellen aan de dj. "Voor de leerlingen is Koen een rolmodel, hij kan die jongeren bereiken. Op onze Facebookpagina werd er al veel gepraat over zijn komst, dus de jongeren waren erg zenuwachtig", weet directeur Michielsen.





Tips

Een van de grootste fans van Coone was ongetwijfeld de 19-jarige Nederlander Tijn Bogaars. Hij staat elke dag om 5.30 uur op om vanuit Eindhoven naar school te komen. Pas later merkte hij dat zijn idool ook op zijn school gezeten heeft. "Het is fantastisch dat Coone hier op school is", reageert hij blij. "Ik zag onlangs een affiche hangen waarop stond dat hij zou komen en ik was enorm blij. Ik ben zelf ook veel bezig met muziek en ben een grote fan van hem."





Tijdens de vragenronde kon Tijn zijn idool ook enkele vragen stellen. "Ik heb gevraagd hoe hij bekend is geworden, hoe lang hij het nog wil doen en vooral of hij tips heeft voor mij, want van hem kan ik nog veel leren. Ik besef ook dat een diploma enorm belangrijk is. Hopelijk kan ik later in de voetsporen van Koen treden. Dat zou geweldig zijn."





Tijdens de opendeurdag zondag kan iedereen gesigneerde gadgets van Coone proberen te bemachtigen.