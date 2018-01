"Dader verminkte me voor het leven" HERVÉ G. RISKEERT 2 JAAR VOOR STEEKPARTIJ MET STUKGESLAGEN GLAS JEF VAN NOOTEN

27 januari 2018

03u09 0 Turnhout Een twintiger uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar voor een steekpartij op het Zegeplein. Hervé G. (28) viel een andere man aan met een kapot wodka-glas. Het slachtoffer hield er littekens in het gezicht en de buik aan over. "Ik ben verminkt voor de rest van mijn leven. Elke keer ik in de spiegel kijk, moet ik aan hem denken", getuigt slachtoffer Dedaj Labinot.

Ruim vier jaar na het incident zijn de gevolgen nog steeds zeer groot voor slachtoffer Dedaj Labinot. Hij mist een stukje van zijn linkeroor, en heeft littekens op zijn voorhoofd, neus en buik. Hij liep de kwetsuren op in het Turnhoutse uitgaansleven. Op 15 september 2013 werd hij door de 28-jarige Hervé G. op het Zegeplein in Turnhout aangevallen met scherp glas. "Mijn cliënt stond te praten op het Zegeplein. Plots liep Hervé G. naar hem toe met een stukgeslagen wodka-glas. 'Moet jij ook wat hebben?', vroeg hij. Daarna heeft hij meteen uitgehaald met het glas", zegt Evert Lintermans, advocaat van slachtoffer Dedaj Labinot.





Volgens de advocaat van Hervé G. was de steekpartij uitgelokt. Kort voordien had G. zelf een pak rammel moeten incasseren op het Zegeplein. Hij liep weg om even later terug te komen met het kapotte glas en Dedaj Labinot aan te vallen. "Nadat hij zelf slaag had gekregen, voelde hij zich gekrenkt. Op deze manier wilde hij wraak nemen", zegt de openbare aanklager. "Hij heeft met het kapotte glas op het hoofd van het slachtoffer geslagen en in de buik gestoken, met veel bloedverlies tot gevolg."





Wraakactie

Voor Hervé G. was het een wraakactie. Omdat hij dacht dat Dedaj Labinot één van de vechtersbazen was die hem kort voordien slaag hadden gegeven. Maar het ziet er naar uit dat hij een onschuldig slachtoffer maakte. "Verscheidene getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer niet had deelgenomen aan het gevecht. Integendeel, hij heeft de vechtersbazen zelfs weggetrokken om er een einde aan te maken", aldus nog de aanklager.





Ook Dedaj Labinot zelf benadrukt dat hij vooraf geen slagen had uitgedeeld aan Hervé G. "Ik heb het alleen zien gebeuren, en heb zelfs mensen weg getrokken omdat ik het geen eerlijk gevecht vond. Ik wilde hem helpen", zegt Labinot. "Als ik ook slagen had uitgedeeld, zou ik zijn weggelopen zoals de rest. Maar ik ben gewoon op het Zegeplein blijven staan."





Het slachtoffer heeft het nog altijd enorm moeilijk met wat er die dag gebeurd is. Nog dagelijks wordt hij geconfronteerd met de gevolgen. "Ik word nog vaak wakker door pijn aan mijn oor", getuigt Dedaj Labinot. "Mijn leven is een hel geworden sindsdien. Als ik in de spiegel kijk, moet ik altijd aan hem denken. Hij heeft me verminkt voor de rest van mijn leven. Ik heb veel geluk gehad dat het een rond glas was. Daardoor geraakte het niet tussen mijn ribben en bleven vitale organen gespaard."





Labinot woonde destijds in de Otterstraat in Turnhout, Hervé G. in een zijstraat daarvan. Het slachtoffer verhuisde kort na de feiten naar Oud-Turnhout. "Ik kom amper nog in Turnhout. Uit schrik om hem tegen het lijf te lopen. Ik wil hem nooit meer zien. De verminking aan mijn oor zou hersteld kunnen worden via siliconentherapie, maar de dokters kunnen me geen succes garanderen."





Drankje met vriendin

Hervé G. is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden werd hij reeds veroordeeld voor verboden wapenbezit, slagen en verwondingen, weerspannigheid, zware diefstal en inbreuken op de drugswetgeving. Deze steekpartij werd aanvankelijk beschouwd als poging tot doodslag, maar nadien afgezwakt tot slagen en verwondingen. Het parket vorderde een celstraf van 2 jaar. Zelf hoopt Hervé G. op een werkstraf. "Het was nooit de bedoeling dat het die avond zo uit de hand zou lopen. Ik wilde gewoon gezellig iets gaan drinken met een vriendin", zegt G. De man werd op een terras aangevallen op een moment dat de vriendin naar het toilet was. "Hij werd omver geduwd, en terwijl hij op de grond lag geslagen en gestampt. Hij heeft daarbij zelf ernstige kwetsuren opgelopen aan het hoofd", zegt meester Jan Eeckhout. "Hij was helemaal alleen, de aanvallers met 5 à 7. Ook zij hadden vandaag eigenlijk op de beklaagdenbank moeten zitten." De advocaat van Hervé G. wees er ook op dat de feiten al meer dan 4 jaar geleden zijn. "Sindsdien heeft hij geen enkele misstap meer begaan. Hij is intussen gehuwd, heeft twee kinderen en is vast aan het werk."