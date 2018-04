"Chinese markt veroveren met Tripel 888" PATRICK VAN GOMPEL LANCEERT TWEEDE BIER JEF VAN NOOTEN

19 april 2018

02u44 0 Turnhout Vtm-journalist Patrick Van Gompel uit Turnhout heeft gisteren zijn tweede bier gelanceerd: 888 Tripel Eight. Na het succes van 'François Grand Cru' koos hij samen met zijn collega-biermakers voor een Belgische tripel van 8,8% alcohol. Met het bier willen ze vooral ook de Chinese markt veroveren. "8 is een geluksgetal in China", zegt Patrick Van Gompel.

Samen met François Huysmans bracht Patrick Van Gompel eerder al de François Grand Cru op de markt. Nadien kwamen ze op het idee om ook een frisse Belgische tripel te brouwen. Ze kwamen uiteindelijk uit bij '888 Tripel Eight'. "Trippel 888 is een vlot drinkbare Belgische tripel van 8,8 % alcohol. De smaak is fruitig en licht kruidig. Kenners ontdekken banaan en heel subtiel, wat koriander. De citrussmaak versterkt de frisheid van het bier", zegt Patrick Van Gompel. "De Tripel 888 zit in een zwart longneck-flesje en wordt geserveerd in een groot Frans wijnglas met opschrift: 888 Tripel Eight - Belgian beer."





De biermakers hopen hun brouwsel ook tot een succes te maken in China. Niet alleen de smaak, maar ook de naamkeuze en het logo kunnen daarbij helpen. "In de Chinese cultuur brengen bepaalde getallen geluk of ongeluk afhankelijk van de positieve of negatieve betekenis van het Chinese woord dat ongeveer hetzelfde klinkt", zegt Patrick Van Gompel. "Het getal 8 is een geluksgetal bij de Chinezen. 8 wordt in het Chinees "ba" uitgesproken en klinkt vergelijkbaar als het woord voor voorspoed en rijkdom "fa".





Een 8 lijkt bovendien op het symbool voor oneindigheid en op een knoop, wat een succesvolle unie symboliseert. 888 is dus de cijfercombinatie die het meeste geluk brengt in de Chinese numerologie. 888 wordt beschouwd als het symbool van rijkdom en voorspoed voor duizend jaren. Voorbeeld: de Olympische Spelen van 2008 in Beijing begonnen op 8 augustus om 8 minuten en 8 seconden over 8, oftewel 8:08:08 op 08-08-08.





Gelukskleur

Dat het bier een gele kleur heeft, speelt nog meer in het voordeel om de Chinese markt te veroveren. "De kleur geel is in de Chinese cultuur een gelukskleur. Geel komt overeen met de aarde en wordt aanzien als de mooiste en meest prestigieuze kleur. Uit geel komt Yin en Yang voort. Dat betekent dus dat de kleur geel het middelpunt is van alles. In het oude Chinese keizerrijk was geel de kleur van de keizer. Paleizen, altaren en tempels kregen gele kleuren. In de gewaden van de keizer werd ook veel geel verwerkt."





Het logo van het nieuwe bier werd ontworpen door Karel Sas, Hij was decennia lang Art Director bij Janssen Pharmaceutica. Het nieuwe bier is te verkrijgen in de filialen van Prik & Tik en Alvo, en bij Van Ecchelpoel en Wine World.