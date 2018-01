"Boezemvriend brutaal doodgeklopt" BEKLAAGDE RISKEERT 5 JAAR CEL MAAR PLEIT ONSCHULDIG JEF VAN NOOTEN

Turnhout De 30-jarige Carim K. uit Turnhout riskeert een celstraf van 5 jaar. Hij is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de dood van zijn boezemvriend Kevin De Knaep (31). "Het slachtoffer werd in januari 2016 brutaal afgeranseld door Carim K." De beklaagde pleit onschuldig en laat uitschijnen dat Sam V.D. mogelijk de echte dader is.

Carim K. bracht op 31 januari 2016 zijn boezemvriend Kevin De Knaep naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Bij aankomst bleek het slachtoffer - dat volledig onder het bloed hing - echter al overleden. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer die ochtend op de Grote Markt in Turnhout zwaar in elkaar werd geslagen en gestampt door K. De flat van Carim hing bovendien helemaal onder het bloed van het slachtoffer.





Datzelfde bloed werd ook aangetroffen op een wandelstok en een kapotgeslagen bezemsteel die in het appartement werden teruggevonden. "Niks mee te maken. Hij was mijn beste vriend. We zouden elkaar nooit iets aandoen", vertelde K. gisteren aan de rechter.





"Persoonlijk hulpje"

De advocaat van de nabestaanden plaatste grote vraagtekens bij die vriendschap. "Kevin had een autismestoornis. Carim K. maakte daar misbruik van om Kevin tot zijn persoonlijk hulpje te maken. Hij heeft hem afgericht. Door zijn stoornis durfde Kevin niet ingaan tegen de dominantie van K. Hij werd voortdurend gekleineerd en bevolen, en betaalde de rekeningen van K. Kevin had vaak onverklaarbare verwondingen. Hij heeft nooit willen zeggen hoe hij daar aan kwam. Maar iedereen weet dat K. fysiek geweld gebruikte om Kevin in de pas te houden."





Na de feiten hield K. lange tijd vol dat hij Kevin met geen vinger had aangeraakt. Totdat er beelden opdoken waarop te zien is hoe hij tegen het hoofd van zijn vriend aan het stampen is op de Grote Markt. Die vechtpartij geeft hij intussen - noodgedwongen - toe, maar zijn advocaat benadrukt dat die verwondingen niet tot de dood hebben geleid. Kevin De Knaep stierf volgens de wetsdokter aan een acuut nierfalen dat het gevolg was van 'zeer uitgebreid, stomp en kneuzend geweld'.





'In slaap gevallen'

Alle partijen zijn het er over eens dat Kevin De Knaep die fatale slagen pas in een latere fase heeft geïncasseerd, na de vechtpartij op de Grote Markt. Maar over wie die slagen dan heeft toegediend lopen de versies uit elkaar. Carim K. beweert dat hij dronken in slaap is gevallen. "Toen ik 's middags wakker werd, strompelde Kevin bloedend door de badkamer. We hebben zo'n 20 minuten met elkaar gepraat. Toen hij minder begon te reageren, ben ik meteen mijn auto gaan halen. Dat zou sneller gaan dan een ambulance te bellen. Ik heb alles gedaan om hem te redden", zegt K.





Opvallend: Carim K. kwam gisteren zelf met een nieuwe onderzoekspiste op de proppen. Hij liet uitschijnen dat Sam V.D. mogelijk verantwoordelijk is voor de afranseling. Sam V.D. werd enkele weken geleden veroordeeld tot 4 jaar cel voor een dodelijke steekpartij met een schroevendraaier.





DNA gevonden

"We beschikken sinds dinsdag over een bewijs dat Sam V.D. op 31 januari 2016 voor verzorging naar het ziekenhuis is gegaan. Hij was gewond aan beide handen", zegt meester John Maes. "Dit kan een nieuw licht op de zaak werpen, want iedereen kent de gewelddadigheid van Sam V.D." De burgerlijke partij en het Openbaar Ministerie wuiven die piste weg. "Het is niet de eerste keer dat hij iemand heeft aangewezen als schuldige, maar ook vorige keer bleek het totaal verzonnen. Uit de vaststellingen blijkt duidelijk dat de tweede vechtpartij op het appartement van K. heeft plaatsgevonden. Het tramspoormotief van Kevins verwondingen wijzen er op dat hij geslagen is met een stok. In de flat van K. werd slaghout gevonden met daarop zowel het bloed van Kevin als het DNA van Carim."





Wenkbrauwen fronsen

Het Openbaar Ministerie fronste ook de wenkbrauwen bij de verklaring van K. dat zelf naar het ziekenhuis rijden sneller zou gaan dan een ambulance laten komen. "Om 13.58 uur heeft K. de auto gestart. Pas om 14.25 uur kwamen ze aan in het ziekenhuis." Vonnis op 7 februari.