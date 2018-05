'Belgian Beerball' wil wereld veroveren CHEF-KOK MAAKT FRITUURSNACK MET KALFSVLEES EN SCHUPPENBOER JEF VAN NOOTEN

24 mei 2018

02u50 0 Turnhout Het nieuw opgerichte bedrijf Food Desire uit Oud-Turnhout brengt een culinaire snack op de markt: de Belgian Beerball. De snack bevat het bier Schuppenboer en is gemaakt door chef-kok Koen Janssens van Broosend Hof.

Chef-kok Koen Janssens richtte samen met Eric Crets het bedrijf Food Desire op. Hun eerste product wordt komend weekend gelanceerd: Belgian Beerball. In Vlaanderen kan je ook 'Belgische Bierbal' zeggen, maar de makers willen de internationale markt veroveren met hun frituursnack. Daarom kozen ze voor een Engelstalige naam voor hun product. "We vonden dat er geen enkele kwalitatieve, culinaire snack op de markt was", zeggen Janssens en Crets. "Daar brengt de Belgian Beerball verandering in. Het heeft niet zomaar de oppervlakkige smaak van een andere snack. Daar proef je alleen zout en wat vlees in je mond."





De Belgian Beerball bevat kalfsvlees, kalfsbouillon en kruiden zoals gember en kruidnagel. Het kalfsvlees werd gegaard in Schuppenboer, een bier van brouwerij Het Nest. Maar de frisse bitterheid van het bier proef je vooral in het tempurakorstje dat rond de balletjes zit. "Ik heb twintig verschillende recepten uitgeprobeerd voordat de Belgian Beerball op punt stond. Het uiteindelijke recept hebben we nog eens twintig keer moeten uitproberen om het op grote schaal te kunnen produceren", zegt Janssens.





Ondanks het gebruik van het bier bevat de snack 0% alcohol. Het grote publiek kan de Belgische Bierbal zaterdag voor het eerst proeven, tijdens de maandelijkse pop-up bij Brouwerij Het Nest. Vanaf de start van het WK tot het einde van de Ronde van Frankrijk vindt er ook een speciale kennismakingsactie plaats in alle cafés die bieren van Het Nest serveren. Bij bestelling van een Nest-bier, krijgen mensen er een gratis Beerball bij. De Belgian Beerballs zullen in dozen van dertig balletjes verkocht worden via 200 drankenhandelaars in Vlaanderen en Nederland. "Maar er is ook al interesse vanuit andere landen", zegt Crets. "Via 'Flanders Investment & Trade' vernamen we dat het wel eens mooi Aziatisch of Amerikaans product zou kunnen worden, of een geliefde tapa in Spanje. Volgende maand hebben we ook een gesprek voor verspreiding in Engeland."





Het culinaire avontuur van Food Desire stopt niet bij deze ene snack. Chef-kok Koen Janssens is al volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe creaties met vis, wild of vegetarisch. Telkens zal er met bier gewerkt worden, maar niet noodzakelijk met een bier van Het Nest. "Elk product vraagt een bepaald huwelijk. Het plaatje moet volledig kloppen", besluit Janssens.