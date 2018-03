"Bednet is keitof... maar hier is geen speelplaats" KLEUTERS DE REGENBOOG VOLGEN LES VANUIT APPARTEMENT JUF JEF VAN NOOTEN

10 maart 2018

02u35 0 Turnhout De kinderen van de derde kleuterklas van Freinetschool De Regenboog in Turnhout trokken vrijdag in pyjama naar het appartement van hun juf Myriam

Verdonck. Vanuit haar bed volgden ze via Ipad een les uit het 1ste leerjaar. "Mijn neef is heel ziek geweest. Nu weten wij ook hoe het voelt om te moeten 'bednetten'", vertelt Teo Gullentops (5).





Bednet, een initiatief waarbij langdurig zieke kinderen vanuit hun bed onderwijs kunnen volgen via een live videoverbinding met de klas, organiseerde vrijdag voor de derde keer een Nationale Pyjamadag. Bedoeling was dat zoveel mogelijk kinderen uit solidariteit met zieke leeftijdsgenootjes in pyjama naar school kwamen. De kleuters van Myriam Verdonck, juffrouw in de derde kleuterklas van Freinetschool De Regenboog in Turnhout, gingen nog een stapje verder om solidair te zijn.





Pyjamadag

Zij simuleerden een Bednet-situatie door vanuit het bed van hun juf een taalles te volgen op school. De klas nam het initiatief omdat één van de kinderen via zijn familie vertrouwd is met Bednet. Teo vertelde vorige week plots dat het op 9 maart (gisteren, red.) Pyjamadag van Bednet was. Toen ik vroeg hoe hij dat wist, deed hij heel het verhaal over zijn neef Jesse. Tot op dat moment wisten we niet dat Teo's neef ziek was en via Bednet les heeft gevolgd", vertelt Myriam Verdonck. "Al snel ontstond het idee om de klasgenootjes van Teo te laten ervaren hoe het voelt om vanuit je bed les te moeten volgen."





iPad

Voor de kleutertjes van De Regenboog was het meer dan zomaar een uitstapje naar het appartement van de juf. Ze wisten heel goed wat ze daar kwamen doen. "We komen 'bednetten'. Omdat Teo zijn neefje heel ziek is geweest. Die kon niet naar school en kon alleen via een computer zien wat er in de klas gebeurde", vertelde Isra.





Vanuit het bed van juf Myriam werd de Bednet-situatie zou getrouw mogelijk nagebootst. Toch merkte Teo Gullentops meteen een verschil. "Mijn neef had daar speciale camera's en schermen voor. Wij hebben gewoon 'facetimen' gedaan via de iPad", vertelde de jongen na afloop. "Juf Tinne van het eerste leerjaar heeft ons via de Ipad de letter 'P' aangeleerd."





Voor de kleuters werd het een unieke ervaring. "We vinden les volgen vanuit bed veel leuker dan op school te zitten", klonk het in koor. Totdat de juffrouw vroeg of ze dat zo voor altijd zouden willen doen.





"Nee, niet voor altijd. Want hier is geen speelplaats, alleen een klein terrasje. En hier waren we ook met veel vriendjes in bed. Maar als je echt ziek bent, ben je helemaal alleen om te bednetten", aldus Teo. "Gelukkig heeft mijn neef een broertje. Dan was hij toch niet zo alleen. Al moest dat broertje overdag wel gewoon naar school. Mijn neef is gelukkig genezen. Nu kan hij terug gewoon naar school. Dat blijft toch het leukste."