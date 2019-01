“AZ Turnhout wil fusie met alle Kempense ziekenhuizen” Volgende stap is één centrale campus in Kasterlee of omgeving Jef Van Nooten

23u44 0 Turnhout Als het van AZ Turnhout afhangt, fuseren alle Kempense ziekenhuizen. De Raad van Bestuur heeft die intentie uitgesproken en gaat nu spreken met de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Geel. Als de fusie er komt, wordt de geplande nieuwbouw op campus Sint-Jozef geschrapt. “Dan komt er een groot ziekenhuis centraal in de Kempen.” Maar zover is het nog lang niet.

De kans bestaat dat er toch geen ziekenhuis van 17 verdiepingen zal gebouwd worden op campus Sint-Jozef in Turnhout. AZ Turnhout zou er tegen 2025 een ziekenhuis met 713 kamers bouwen.

2 miljoen voor niks?

De voorbereiding van dat project heeft AZ Turnhout al 2 miljoen euro gekost. Maar mogelijk is die kost een maat voor niks is geweest. Door recente ontwikkelingen bestaat de kans dat de eenheidscampus op Sint-Jozef er nooit komt. De Raad van Bestuur van AZ Turnhout wil immers werk maken van een fusie met alle Kempense ziekenhuizen.

“Er wordt nu al samengewerkt in het ziekenhuisnetwerk. Maar ieder ziekenhuis blijft zelfstandig. Wij willen nog een stap verder gaan en pleiten voor een fusie zodat we samen één grote groep vormen”, klinkt het bij een bron bij AZ Turnhout.

Kasterlee

AZ Turnhout, het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel, het Heilig Hartziekenhuis in Mol en AZ Sint-Elisabeth Herentals zouden dan opgaan in één groot ziekenhuis. Maar voor het zover komt, moet er nog heel wat water naar de zee vloeien.

Uit eerste verkennende gesprekken blijkt dat het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel niet staat te springen voor zo’n fusie. “Maar als het doorgaat, is het de bedoeling om één grote ziekenhuiscampus te bouwen. Een locatie ligt nog niet vast. Maar het is logisch dat die nieuwe campus ergens centraal in de Kempen gebouwd wordt, zoals bijvoorbeeld Kasterlee.”

De bouw van één nieuwe grote campus betekent niet dat alle bestaande ziekenhuizen de deuren zouden sluiten. Wellicht blijven enkele campussen bestaan als satellietziekenhuizen. Al is het wel de bedoeling om campus Sint-Elisabeth in Turnhout te verlaten, net zoals dat gepland was bij de komst van een nieuwbouw op campus Sint-Jozef.

“Die gronden van campus Sint-Elisabeth zijn eigendom van de stad. Daar kunnen dan op termijn voorzieningen voor ouderenzorg gebouwd worden.”

Kosten besparen

Een fusie moet niet alleen op vlak van medische dienstverlening een stap voorwaarts zijn. Het kan ook belangrijk zijn voor de financiële draagkracht van de medische instellingen in de Kempen. Voor sommige Kempense ziekenhuizen is de huidige financiële situatie absoluut niet rooskleurig.

“Nu zijn er voor een bepaalde afdeling bijvoorbeeld vier keer vijftig bedden in de Kempen, 200 in totaal. Maar veel van die bedden staan leeg. Bij een fusie kan je bijvoorbeeld één keer honderd bedden voorzien. Dat is op financieel vlak veel interessanter. En op medisch vlak leidt een fusie tot betere expertise.”

Voorbarig

Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout, noemt de geruchten over een fusie zeer voorbarig. “We hebben momenteel vier ziekenhuissites in de Kempen. De nabijheid bij de patiënt is en blijft een belangrijk punt”, aldus Leysen.

“Op 19 februari is onze volgende nocturne naar aanleiding van het 10-jarig bestaan AZ Turnhout. Tijdens die nocturne zullen we de plannen voor het nieuw ziekenhuis op Campus Sint-Jozef toelichten. Op dit moment is er geen enkele reden om dat project stop te zetten.”