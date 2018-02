"500 euro voor wie mijn merrie vindt" PAARDENOORLOG NA FOUTGELOPEN DEAL OVER VERKOOP HENGST DAVID ACKE

14 februari 2018

02u41 0 Turnhout Er woedt een heuse paardenoorlog tussen Robin Vanderschueren uit Borsbeek en Natasja Smit uit Turnhout. Na een foutgelopen deal over twee paarden beschuldigt Robin Natasja ervan een merrie van haar gestolen te hebben. Natasja was niet bereikbaar voor commentaar maar reageert via Facebook: "Dit is gewoon een truc van haar om niet te moeten betalen."

Op Facebook woedt er een heuse paardenoorlog tussen Robin Vanderschueren en Natasja Smit. Vanderschueren kreeg twee paarden van Smit om door te verkopen, een hengst van zeven jaar en een drachtige merrie. Voor de merrie wilde Smit graag 1.500 euro, voor de hengst 2.500 euro, de winst mocht Vanderschueren zelf houden. "Ik heb Natasja enkele jaren geleden leren kennen via de website Kapaza.be. Ik kocht twee paarden van haar en liet een merrie door een hengst van haar dekken. Dat is allemaal vlot verlopen. Maar dit keer is het serieus fout gelopen", vertelt Vanderschueren. Volgens haar zou de hengst nooit voor 2.250 euro verkocht kunnen worden. "Natasja beloofde mij een gezond paard maar ik kreeg een hengst die veel te mager was, een tumor heeft en nooit bereden is. Bovendien kon ze geen paspoort voorleggen van het paard, noch een stamboom", aldus Robin. Daarop stelde ze voor aan Smit om de prijs voor het paard te verlagen of om het te komen halen. "En dat is blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Plots wilde ze ook de gezonde merrie terug, terwijl ik voor haar al een koper had gevonden. Natasja zou sowieso haar 1.500 gekregen hebben maar daar had ze geen oren naar."





Wei

Uiteindelijk zou, volgens de buren van Robin, Natasja de hengst zijn gaan ophalen en hebben ze een andere merrie van Robin ook meegenomen omdat ze hun merrie niet vonden. "Logisch ook, die stond op een andere wei. Het moment dat Natasja had gezegd dat ze de paarden wilde komen ophalen, kon ik er niet zijn. Ze heeft dus zonder toestemming mijn wei betreden en nog eens een paard van mij gestolen dat ik al heb sinds het een veulen was", vertelt Robin moedeloos.





Smit reageert op Facebook: "Deze dame zegt dat wij haar paard gestolen hebben, terwijl zij er van ons gestolen heeft. Toen we aankwamen op de afspraak, hebben we de hengst meegenomen maar de merrie bleek verstopt. Die wilde ze plots houden. En nu zegt ze dat wij een van haar paarden hebben? Dat is een truc om niet te moeten betalen." "Klopt niet," zegt Robin. "Ze wist goed genoeg dat ik er niet kon zijn omdat ik bij de dierenarts zat.





Slachthuis

Veel kan Smit niet doen met de gestolen merrie volgens Robin. "Mijn merrie heeft een chip en staat gesignaleerd als gestolen. Naar het buitenland vluchten wordt op die manier moeilijk. Ook kan ze bij controle geen geldige papieren voorleggen want die heb ik." De grootste angst die Robin nu heeft, is dat het paard in een illegaal slachthuis terecht komt. Robin looft 500 euro uit voor de vinder van haar merrie.





Vanderschueren heeft ondertussen klacht ingediend bij de politie. Zij zeggen de zaak te onderzoeken maar wilde verder niet veel kwijt over de zaak. "Dit is een klassiek onderzoek waarbij we de nodige stappen ondernemen", klinkt het bij politiezone MINOS.