"100 keer bedankt voor mooie gebaar" DOOR ONWEER GETROFFEN GEZIN KRIJGT TWEE GRATIS KOEPELS WOUTER DEMUYNCK

17 februari 2018

02u43 0 Turnhout Koepelbouwer Skylux heeft gisteren bij de familie Van Kelst-Schellekens in Turnhout twee gratis koepels geplaatst. Het gezin dat de voorbije maand meermaals te maken kreeg met stormschade, is het bedrijf erg dankbaar. De familie kreeg ondertussen een tijdelijk onderkomen, want de woning aan de Slagmolenstraat is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Steven Van Kelst en zijn vrouw An Schellekens hebben er bewogen weken opzitten. Op 18 januari zorgde een rukwind tijdens het noodweer ervoor dat hun dak lichtjes opzijschoof, waardoor regenwater zomaar kon binnendruppelen. Dat leverde 70.000 euro waterschade op. Pas twee weken later plaatste de civiele bescherming een zeil over het dak, maar ook dat liep fout af. Afgelopen zondag ging het zeil vliegen en vlogen zandzakjes, die het zeil op zijn plaats moesten houden, door de twee glazen koepels van hun woning.





Steven en An kregen uiteindelijk hulp uit onverwachte hoek. Het bedrijf Skylux uit het West-Vlaamse Stasegem had het nieuws opgevangen. "Een collega merkte dat artikel op het internet op. We vonden die situatie zo schrijnend dat we ons hart hebben laten spreken om die mensen twee gratis koepels aan te bieden", vertelt salesmanager Jan Desmet. "Het gaat om een eenmalige actie, het is niet de bedoeling dat we iedereen met stormschade uit de nood gaan helpen."





De koepels die het bedrijf schenkt zijn gemaakt van polycarbonaat en zouden 250 keer sterker zijn dan glazen koepels. De koepels hebben samen een prijskaartje van 1.744 euro.





Steven, zijn vrouw An en de kinderen toonden zich erg dankbaar toen Skylux de koepels kwam plaatsen. "We hebben hen wel 100 keer bedankt voor het mooie gebaar. We hadden ook enkele cadeaus voor hen. We hebben een bierkorf met Turnhoutse streekbieren meegegeven voor de directie en de kinderen hebben ook enkele tekeningen gemaakt. Dat is zo lief van hen dat ze dit voor ons doen."





Tijdelijke woning

Inmiddels is er ook bekend geraakt hoe het verder moet met de beschadigde woning. "Sinds vandaag (gisteren, red.) is onze woning onbewoonbaar verklaard. Mijn pleegbroer is afgelopen weekend immers door de vloer gezakt op de eerste verdieping als gevolg van al die waterschade. We konden nu pas verhuizen omdat er daarvoor nog geen oplossing was. Uiteindelijk hebben onze werkgevers ons een tijdelijke woning aangeboden. Verder kunnen we daarover niet uitweiden, aangezien ze hebben gevraagd er geen ruchtbaarheid aan te geven."





Als alles goed gaat, zou het gezin binnen een maand alweer naar hun woning aan de Slagmolenstraat kunnen terugkeren. "Volgende week vrijdag worden de dakpannen vervangen, waardoor het huis helemaal kan opdrogen. Het is jammer dat we ons huis moeten verlaten, maar we zitten nu op een mooie plek. De kinderen kunnen nog eens fatsoenlijk slapen en we komen zo allemaal weer bij onze positieven."