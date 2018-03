Zwerfvuilwandeling 08 maart 2018

02u40 0

De Milieuraad en Milieudienst van Tremelo houden op zaterdag 17 maart opnieuw een zwerfvuilwandeling. Alle Tremelonaren worden opgeroepen om met familie, vrienden, vereniging of buren bij het ruimen van het zwerfvuil in bermen, parken en langs straten te helpen. De gemeente zorgt voor veiligheidsvestjes, grijpers en handschoenen. De zwerfvuilwandeling vertrekt om 13.30 uur aan het voetbalterrein van KV Tremelo aan de Basdongenstraat 1. Alle vrijwilligers worden na afloop rond 16 uur door de gemeente op een drankje getrakteerd. Ook wie zelf in zijn straat of wijk een kleinschalige zwerfvuilactie wil houden, kan op materiële ondersteuning van de Milieudienst rekenen. Meer info: milieudienst@tremelo.be en 016/52.54.22. (SPK)