Zwakbegaafde leerlinge gaat uit de bocht omdat ze verliefd is op lerares KAR

27 februari 2019

17u50 1 Tremelo De Leuvense strafrechter heeft twee vrouwen veroordeeld tot tien maanden cel voor woonstschennis en belaging van een ex-lerares. De zwakbegaafde leerlinge liep school in Tremelo en had het moeilijk met het feit dat haar liefde voor de leerkracht onbeantwoord bleef.

De feiten deden zich voor in de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Antwerpen van 1 november 2016 tot 30 mei 2017. Cindy B. en Elisa D. waren geobsedeerd door de ex-leerkracht van B. Volgens de rechtbank moeten de feiten van belaging gekaderd worden “in een onbeantwoorde verliefdheid van beide beklaagden op de lerares”. Ze leerden elkaar kennen op een school in Tremelo. Cindy B. en Elisa D., die een koppel vormen strooiden in maart 2017 nagels en punaises uit op de oprit en in de voortuin van het slachtoffer. De leerkracht werd ook herhaaldelijk begluurd in en rond haar huis.

De verliefdheid zette de beklaagden er toe aan om het slachtoffer doorlopend te achtervolgen. Tot op haar werk toe. Ook in het woon-werkverkeer werd hun aanwezigheid door het slachtoffer als verontrustend ervaren. Zij diende uiteindelijk klacht in en stelde zich burgerlijke partij. Volgens de rechter gaven de twee beklaagden “blijk van obsessief en dreigend gedrag dat niet stopte”. Zij werden veroordeeld tot tien maanden cel. De straf is met uitstel. Ze moeten zich dan wel aan enkele voorwaarden houden zoals een straat- en contactverbod. De lerares kreeg een morele schadevergoeding van 1.500 euro.