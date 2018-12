Zeventiende editie van het Baalse Schlagerfestival was een voltreffer Stefan Van de Weyer

16 december 2018

01u47 0 Tremelo De zeventiende editie van het Schlagerfestival stond garant voor een vol huis, sfeervolle optredens en een avond vol vertier in Baal. Het organiserende Retrocyclingteam De Eddy’s Baal is heel fier op de kersteditie van dit evenement, nieuw dit jaar was de lasershow voorzien voor de afterparty.

Het was ondanks de ondergesneeuwde nacht weer een knaller van formaat in het Baalse feestcentrum. Torsten, Johan Veugelers, Sasha en Davy brachten al een flinke portie sfeer. Maar vanaf Sam Gooris, Get Ready, Rob de Nijs en De Romeo’s vloog het spreeekwoordelijke dak er steeds minstens enkele keren per optreden af. Wie er daarna nog niet genoeg van had, kon tot in de vroege uurtjes aan zijn trekken komen op de afterparty.

“We zijn tevreden dat er weer enkele duizenden kwamen meevieren in onze verwarmde feesttent. Op zich hadden we het liever een week later georganiseerd, boenk op Kerstmis, maar dat bleek niet haalbaar voor ons en onze leveranciers. We wilden trouwens al langer een schlagerfestival tijdens deze mooie koude periode organiseren en we bereikten bij deze ons doel. Een mooi extraatje is de lasershow, die voor de afterparty is voorzien”, aldus Kevin De Roover, voorzitter van Retrocyclingteam De Eddy’s Baal.

“We zijn begonnen met de opbouw van de tent voorbije woensdag, alles ging goed vooruit. Het feestje was zoals steeds spetterend. Het opruimen is altijd het minst leuke taakje na dit grote feest. Normaal gezien is dinsdag hier alles afgebroken, maar dat doen we met plezier zeker als we weten hoeveel goede herinneringen op voorbije feestavond zijn ontstaan”, reageerde Joris Heremans van De Eddy’s.