Woning in Boterstraat nog steeds onbewoonbaar Stefan Van de Weyer

13 december 2018

15u14 0 Tremelo De bewoners van het huis in de Boterstraat bij wie eind september het vuil met groot geschut werd ontruimd, kregen een ander onderkomen in Tremelo. Na tussenkomst van een deurwaarder kon het oudere koppel nog tot midden oktober in de woning, waar het krioelde van de ratten, verblijven. Dat werd echter eind november en sinds enkele weken verblijven ze in een doorgangswoning op de Vinneweg in het centrum van Tremelo. Echter ook daar dreigde het nu al uit de hand te lopen. Aan hun voormalige woning is de schade groot, de kans bestaat dat het pand moet afgebroken worden.

Aanhoudende klachten van omwonenden bij de milieudienst en een petitie met vele handtekeningen van bewoners uit de Boterstraat en naburige IJzerstraat leidden er enkele maanden geleden toe dat de woning onbewoonbaar werd verklaard, dat is nog altijd het geval. De overlast bracht geurhinder en zelfs een rattenplaag met zich mee.

Verschillende werknemers van de technische dienst moesten er de grote tuin rondom de woning afvalvrij te maken. In totaal werden acht vrachtwagens gebruikt om de rommel er te verwijderen. Ze zaten helemaal opgevuld met onder andere afgedankte huisraad zoals zetels, frigo’s, grasmachines. Er werd zelfs een bulldozer gebruikt om de tuin te ontruimen. Burgemeester Paul Dams (Open Vld) geeft een tussenstand van de situatie.

“Een controle van Wonen Vlaanderen wees uit dat het in oktober niet aan te raden viel om er te verblijven. De vele ratten zijn er na tussenkomst van Rentokil gelukkig verdwenen. De klusjesdienst van de gemeente heeft daar de boel opgekuist. De schade aan ondermeer het dak en de elektriciteit is aanzienlijk, ofwel moet de eigenaar de nodige financiën ophoesten om het weer in orde te brengen ofwel moet het met de grond worden gelijk gemaakt. Dat is nu nog niet duidelijk. Wie de kosten aan het huis in de Boterstraat zal moeten betalen, dat moet de vrederechter bepalen”, wist Dams.

De bewoners, een oudere koppel dat afkomstig is uit het Tiense, moest van de vrederechter op 16 oktober de woning verlaten maar deed dit pas eind november. Nu wonen ze al twee weken in een pand van het OCMW vlakbij het centrum aan de Vinneweg. Daar worden ze in het oog gehouden zodat de situatie niet opnieuw kan escaleren.

“De bewoners in kwestie moesten in de Boterstraat midden oktober verdwijnen op bevel van de vrederechter. Ze vertrokken er nog niet zo lang geleden, pas eind november”, vervolgt Dams. “Ze hadden er nog het één en ander liggen en dat moest ook allemaal mee en dat nam uiteraard wat tijd in beslag. Waar ze zich nu bevinden werden ze al eens op de vingers getikt, het dreigde opnieuw de rommelige kant op te gaan in hun tijdelijke woning. Dat kan niet de bedoeling zijn, het vorige scenario mag zich absoluut niet herhalen. Ze hebben gewoon te veel spullen en moeten daar afstand van doen. Deze woning waar ze nu zitten is trouwens een noodoplossing, daar mogen ze maximaal een half jaar onderdak krijgen”, wist de burgemeester.