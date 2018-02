Winterbarbecue Siddartha 15 februari 2018

Wijngilde Siddartha uit Baal organiseert in het weekend van 24 februari de jaarlijkse Winterbarbecue van de vereniging. Iedereen is er zowel zaterdag als zondag welkom voor vis of vlees, gebakken op houtskool. Naast een ruim aanbod aan verse groenten zijn er natuurlijk ook nog aangepaste Siddarthawijnen. Plaats van afspraak is de thuisbasis van de wijngilde in de Bonten Osstraat 29 in Baal. Zaterdag is dat van 16 tot 22 uur, zondag van 11.30 uur tot 19 uur. Reserveren hoeft niet, de opbrengst gaat naar het goede doel. (SPK)