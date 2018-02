Wielerclub Hand in Hand Baal gaat veertigste bestaansjaar in 27 februari 2018

02u31 0

Wielerclub Hand in Hand Baal gaat zijn veertigste bestaansjaar in. Ze tellen voor dit wegseizoen 28 renners, voornamelijk





beloftes en elites zonder contract. Zoals steeds vond hun ploegvoorstelling plaats in hun clublokaal, café en feestzaal Paloma op





de Schrieksebaan in Tremelo. De ploeg die werd opgericht in 1978 onderging onlangs wel een serieuze gedaanteverandering





vermits ze afscheid namen van hun typische wit-blauwe kleuren en overgingen naar zwart-rode outfits. Voorzitter Danny Verbeek (vooraan eerste van links) en zijn vrouw en verzorgster Ingrid Van Den Bosch (vooraan rood-witte sjaal) kregen van de renners rood-wit-zwarte suikerbonen om hen te bedanken voor de tijd en moeite die ze in de ploeg staken.





(SVDL)