Werchtersesteenweg vervuild ADPW

22 december 2018

12u45 0

De brandweer rukte donderdagavond laat uit naar de Werchtersesteenweg in Tremelo nadat er over de lengte van een kilometer gefreesd aluminium over de weg lag. De brandweer kon met wat moeite de baan schoonmaken. De vervuilers worden opgespoord.

Meer over Tremelo

Werchtersesteenweg