Wel BIN, geen (onmiddellijk) samenscholingsverbod tegen hangjongeren 05 juni 2018

02u37 0 Tremelo In het kader van de aanhoudende overlast die een groep hangjongeren op diverse plaatsen in de gemeente veroorzaakt, gaf de gemeenteraad van Tremelo groen licht voor de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN's).

De raad verklaarde zich eveneens principieel akkoord met de invoering van een samenscholingsverbod, indien dit nodig zou blijken. "Op zeer korte termijn komt er een informatieavond, in eerste instantie voor de bewoners van Baal en meer bepaald het Rozendal", zegt burgemeester Paul Dams (Open Vld).





"Een specialist en de politie zullen er de werking van het BIN, dat niet alleen voor vandalisme maar ook voor andere veiligheidsproblemen als inbraak en diefstal elders zijn nut al heeft bewezen, toelichten. Tegelijk zullen we er een oproep naar vrijwilligers-coördinatoren lanceren." Een eventueel samenscholingsverbod komt er nog niet meteen.





"De invoering ervan ligt niet zo simpel - de maatregel zou er immers voor zorgen dat niemand nog zou kunnen samenzitten. Binnenlandse Zaken dient ook haar goedkeuring te verlenen. Maar we houden de maatregel wel als 'stok achter de deur', voor het geval dat de problemen blijven aanhouden. Ondertussen kan ik verzekeren dat de politie momenteel wel degelijk zéér intensief bezig is met de aanpak van de problematiek", aldus nog Dams. Een datum voor de infoavond in de parochiezaal van Baal is er nog niet.





De bewoners zullen binnenkort persoonlijk per brief worden uitgenodigd. Later komen er ook voor andere delen van Tremelo BIN's. (SPK)