Wekelijkse dinsdagmarkt loopt leeg door sneeuw Stefan Van de Weyer

22 januari 2019

12u45 0 Tremelo De marktkramers op de wekelijkse dinsdagmarkt van Tremelo op de Schrieksebaan hebben geen topdag achter de rug. Gezien het koude weer waren er veel minder klanten. Eens de sneeuw rond elf uur begon te vallen viel er nog amper volk te bespeuren.

Er waren ook ongeveer een derde marktkramers minder aanwezig op de afspraak door het glaciale weer.

“Deze ochtend waren vele klanten extra vroeg gekomen om aan de sneeuw te ontsnappen. Daarna was het minder en toen de sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, trokken de meesten huiswaarts of gingen ze ergens binnen zitten. Uiteraard zijn er ook klanten die ons wekelijks verwachten en daarom staan we hier ook vandaag voor hen”, verklaarden ze bij Patisserie Mario.

“Het was veel minder als anders qua opkomst en vanaf de klok van elf uur toen het weer guurder werd, liep er nog amper volk door. Het is geen weer om een hond, laat staan een mens door te jagen”, wisten ze bij de beenhouwer te vertellen.

Niet enkel op de Schrieksebaan in het centrum was het minder, ook in de woonwijken op de grens van Tremelo en Keerbergen viel er amper verkeer te bespeuren. Enkel op een drukke baan zoals de Kruisstraat, waar er gestrooid werd, was er sprake van een normale “verkeersstroom”.