Wegenwerkers krijgen mosselen-friet op laatste werkdag 14 juli 2018

02u46 0 Tremelo De wegenwerkers die in het centrum van Baal (Tremelo) aan de slag zijn, hebben het écht wel getroffen. Op hun laatste werkdag voor het bouwverlof werden ze gisteren door Restaurant 't Kapittel op mosselen-friet getrakteerd.

"Waarom? Omdat deze mannen ongelofelijk hun best doen opdat wij handelaars zo goed mogelijk bereikbaar zouden blijven", zegt Koen De Cat van 't Kapittel. "Zeker tegen het weekeinde zorgen ze dat het dorp toegankelijk is. En vragen we onze toegang eens gelijk te trekken, is dat geen probleem. We zien ook andere werven, en weten dat dit overal zo gaat. De traktatie die we hier nu doen, krijgen we van hen ontelbare malen terug. En zeg nu zelf, hoe kan je hier in België je verlof beter inzetten dan met mosselen-friet?"





Chinees, pintjes en ijsjes

De traktatie is niet de eerste die de wegenwerkers in Baal krijgen. "We waren ook al in de Chinees te gast, het café tapte al eens een gratis pintje, en ook van de drankenhandel en het tankstation voorzien ons af en toe van drinken en ijsjes", vertelt werfleider Tom Broux.





Goed in de watten gelegd

"En elke vierde vrijdag van de maand trakteert De Kannibaal ons op frietjes. We worden hier echt goed in de watten gelegd. Nee, dit écht niet overal zo", verzekert de werfleider. "Zelfs enkel in Baal. Vier jaar geleden waren we hier ook in de Nobelstraat aan het werk. Ook daar werden we toen goed ontvangen. We wisten dus dat het hier fijn werken is, en kwamen met plezier terug."





De rioleringswerken in de Pastoriestraat zijn ondertussen klaar.





Op 6 augustus hervatten de werken met de afwerking. (SPK)