Week van de poëzie afgesloten met Tremelose dichters Stefan Van de Weyer

08 februari 2019

08u30 0 Tremelo In Tremelo kwam de Week van de Poëzie toepasselijk ten einde met een avond boordevol Tremelose poëzie in de openbare bibliotheek in de Kruisstraat. Het gedicht van Tremeloos jeugddichter Nanou De Meyer (12) werd er onthuld op de muur van de inkomhal, iedereen die binnenkomt kijkt erop uit.

Schepen van cultuur Diane Willems (CD&V) verwelkomde iedereen met een drankje en het gedicht “Op Weg”, van de Nederlandse zanger-dichter Rick De Leeuw. Daarna werd het gedicht van Nanou De Meyer, over boeken en de bib letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers geplaatst. Nanou las daarna nog een gedichtje voor over de liefde. Daarna kwam de allereerste dorpsdichter van Tremelo in 2014-2015 aan de beurt, Gerard Cornelis, en dat met twee liefdesgedichten aangezien Valentijn voor de deur staat. Daarna was het aan Monique Van Hoof, zij is een vrijwilligster die tijdens de vertelkwartiertjes van de bib wekelijks voorleest. Ze bracht twee gedichten van haar man Eddy Wolfs, ééntje over de liefde en ééntje over een buskotje met een tikkeltje liefde daarin verweven. Tremelose dichter Jef Wouters bracht aansluitend twee prozastukken over vrijheid. Bibliotheekmedewerkster Els Dewolf tenslotte bracht twee werken van woordkunstenaar verbonden aan de Tremelose Kunstkring, Eddy Verbinnen. Eéntje over de liefde en ééntje ging over de winter.

“Er is heel veel dichterlijk talent in Tremelo aanwezig. We geven volgend jaar ook veel aandacht aan deze poëzieweek”, besloot schepen van cultuur, Willems.