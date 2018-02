Wandeling Pasar 13 februari 2018

02u57 0

Pasar Tremelo-Baal houdt op zondag 4 maart een natuurwandeling in en om Haacht. Iedereen is welkom aan het verzamelpunt aan de Sint-Adrianuskerk langs de Rijmenamsesteenweg. Om 13.30 uur wordt daar in groep vertrokken voor een tocht van zo'n negen kilometer via veldwegen, de Dijledijk en een natuurgebied.





De deelnameprijs bedraagt 1,5 euro (leden: 1 euro, -12 jaar: gratis). Een drankje en versnapering zijn inbegrepen. (SPK)