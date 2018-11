Vrouw vindt onbekende man in badkamer Andreas De Prycker

16 november 2018

Een vrouw uit de Astridstraat in Tremelo stelde woensdag omstreeks 17.50 uur vast dat er wanorde heerste in haar berging en dat er heel wat voorstellen verplaatst waren. Toen de vrouw naar de eerste verdieping ging, merkte ze een man op in de badkamer. De vrouw vroeg de man wat hij hier deed, maar de man weigerde te antwoorden. Daarop zei de vrouw dat ze de politie ging bellen, waarna de man met de fiets vertrok. Volgens de politie zou het mogelijks om een transmigrant gaan.