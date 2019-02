Vrouw valt in de sneeuw Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

12u01

Een buurtbewoonster kwam vrijdagochtend omstreeks negen uur in de Van Meerstraetenlaan in Tremelo ten val. Gezien de gladde ondergrond gleed ze uit en viel ze met haar achterwerk in de sneeuw. Bij de tuimelperte bezeerde ze zich aan het linkerbeen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer over te brengen naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.