Vrouw rijdt met Vespa tegen laadklep 31 maart 2018

In de Hilstraat in Tremelo raakte een 70-jarige vrouw donderdagavond gewond toen ze met haar Vespa tegen de valbrug van een geparkeerde vrachtwagen reed. Ze reed in de richting van het centrum en merkte de geopende laadklep van de aannemer die ter plaatse aan het werk was, te laat op. Ze kwam ten val en raakte gewond, maar wenste geen ziekenwagen. Beide partijen vulden een Europees aanrijdingsformulier in. (SVDL)