Vrijwilligers trotseren koude voor 'Zwerfvuilwandeling' 27 maart 2018

De Tremelose Milieudienst hield onlangs haar jaarlijkse 'zwerfvuilwandeling'. 24 moedige vrijwilligers vertrokken in de Basdongenstraat om tweeënhalf uur in ijskoud winterweer het zwerfvuil op te rapen. Ondanks het barre winterweer en de bevroren handen werd een volle gemeentelijke vrachtwagen achtergelaten afval verzameld. "Opvallend was wel dat er in de bermen van de Tremelose straten toch minder zwerfvuil slingerde dan de vorige jaren", zegt schepen van Milieu Diane Willems. "Dit is vooral dankzij onze meer dan 20 'Mooimakers' - de voormalige zwerfvuilpeters en- meters - die het hele jaar door zwerfvuil oprapen."





(SPK)