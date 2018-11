Vrijwilliger Francis Grietens haalde al enkele tonnen zwerfvuil op Stefan Van de Weyer

17 november 2018

09u54 0 Tremelo Gepensioneerde Francis Grietens (65) ruimt al meermaals per week sinds februari 2016 het zwerfvuil langs de wegen in Tremelo, Schriek en Keerbergen op. Tijdens al die jaren verzamelde hij al verschillende tonnen zwerfvuil langs de baan. Na zijn pensioen kon hij het aanzicht van het vele vuil op straat niet aan en trok hij met kar, gele handschoenen grijper op tocht, zijn vrouw helpt hem ook af en toe.

Grietens werkte tussen 1978 en 2016 op het ministerie van financiën bij de registratie. In februari 2016 trok hij welverdiend op pensioen.

“Kort na mijn pensioen reed ik met de fiets rond en viel het vele zwerfvuil langs de baan me op. Wat was me dat allemaal? Ik moest er iets aan doen. Ik besloot om steun te vragen van de gemeente en ik schreef me in als vrijwilliger om zwerfvuil op te rapen. Twee weken later kreeg ik plastic vuilniszakken en een grijper van de gemeente om in actie te komen. Ik gebruik tijdens mijn tochten een aanhangwagentje om dat vuil in te plaatsen.”

Hij houdt met schema’s bij in welke straten hij op welke dag welk en hoeveel vuilnis hij aantrof. In 2016 was Francis negen maanden actief en verzamelde hij 104 vuilniszakken, onderverdeeld in 72 zakken afval en 32 zakken vol blikjes. Het jaar nadien was hij tien maanden in de weer en verwijderde hij 130 zakken vuil, verdeeld over 74 zakken zwerfvuil en 56 zakken blikjes langs de baan en in de natuur. In 2018 vond hij tot nu toe 73 zakken zwerfvuil en 34 zakken blikjes, goed voor een tussentotaal van 107 stuks. Daarenboven ruimde hij ook al 277 lege glazen flessen. Buiten Tremelo is hij ook soms actief in Keerbergen en in Grootlo nabij Schriek.

“Ik ben meestal tijdens de week twee à drie dagen in de weer. Kleinere straten ruim ik om de twee maanden op. Als ik veel vuil zie liggen in de grotere straten zoals de Schrieksebaan en de Grote Bollostraat. Ik ging onlangs wandelen in de buurt met mijn vrouw en we haalden een zak afval op. Ik vond ooit een grote zetel op straat en belde toen de technische dienst van de gemeente om die op te komen halen. In een bosje vond ik ook eens twintig kleine flessen vodka, in een gracht in Schriek trof ik ook eens een dood hert aan. Het is ondertussen ergens een verslaving geworden om afval op te ruimen. Ik was onlangs op het Rogierplein in Brussel, daar lag zoveel afval ondanks de aanwezige vuilnisbakken. Ik kon het niet laten om er alles op te ruimen. Gelukkig ben ik in Tremelo niet alleen qua afval oprapen, er zijn nog 27 anderen in de bres als vrijwilliger om zwerfvuil op te rapen. Ik vermoed wel dat ik het grootste gebied bekleed”, vertelt hij. “Ik erger me dat er buiten in het centrum van Tremelo er amper vuilnisbakken aanwezig zijn. Er moet aan elke zitbank of elke bushalte eentje staan, zoals in Keerbergen. Ik doe het voorlopig nog zeer graag, soms is het wel demotiverend om daags nadat je een plekje proper maakte er weer enorm veel vuil aan te treffen. Toch blijf ik gaan, ik moet bezig blijven en bekijk het als een bezigheidstherapie.”