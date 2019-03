Voormalig schepen Maria Verhaegen (95) overleden Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

13u02 0 Tremelo Oud-schepen Maria Verhaegen (95) uit Baal is voorbije woensdag thuis overleden. Zij zetelde vanaf 1977 voor een periode van acht jaar in de gemeenteraad en ze was van 1985 tot 1994 bevoegd als schepen.

Buiten gewezen schepen van Tremelo was ze ook lid van OKRA, Samana en van de wandelclubs in Werchter en Gelrode. Ze was de weduwe van Emiel Van Roy. Er bestaat gelegenheid om haar te komen groeten in uitvaartcentrum Eraly op de Kruisstraat 169 in Tremelo en dit op donderdag 4 april van 19 tot 19.30 uur.

Op vrijdag 5 april zal er vanaf tien uur afscheid genomen worden van Maria “Mit” Verhaegen in de Sint-Annakerk in Baal.