Voorlopig geen sporthal in Tremelo CD&V WIL NU GEEN INVESTERING DOEN COALITIEPARTNER OPEN VLD GEFRUSTREERD SVEN PONSAERTS

28 april 2018

02u25 1 Tremelo Er komt (voorlopig) géén sporthal in Tremelo. CD&V wil, tot grote ergernis van coalitiepartner en initiatiefnemer Open Vld, de zware financiële investering nu niet doen.

De gemeenteraad van Tremelo keurde donderdagavond de jaarrekening 2017 goed. Daaruit blijkt volgens bestuurspartij CD&V dat er momenteel géén financiële ruimte is voor de nieuwe sporthal die coalitiepartner Open Vld in de Kalvenne aan Parking Vinneweg wil realiseren. "Open Vld en CD&V beslisten in 2012 in hun gezamenlijk beleidsprogramma om samen een sportcentrum te realiseren", foetert Open Vld-burgemeester Paul Dams. "De meerderheid van onze inwoners is immers al jaren vragende partij voor een uitgebreidere en betere sportinfrastructuur. Een eigen sporthal was dan ook één van de prioritaire doelstellingen bij de start van deze coalitie. CD&V beslist nu echter om haar woord te breken, en niet te kiezen voor het zo broodnodige sportaanbod in onze gemeente."





"CD&V wenst eveneens een goede sportinfrastructuur, maar alleen als de gemeente dit ook financieel aankan", stelt CD&V-schepen en lijsttrekker Bert De Wit. "Momenteel is dit duidelijk niet het geval. Waar we op de jongste jaarrekening zo'n één tot anderhalf miljoen euro ruimte hoopten te vinden, blijken dat er nu slechts 500.000 te zijn - volgens ons veel te weinig om het project nu te starten. We kunnen nu meteen geen 3,2 miljoen euro investeren zonder daarbij een financiële limiet op de hele gemeentelijke werking te zetten. Bij onvoorziene uitgaven zou ons dat in de problemen brengen. Komt daarbij dat in dat bedrag slechts de bouw van de sporthal is begrepen, en niet de nog onduidelijke meerkosten voor de inrichting, de exploitatie en de aanleg van buitenterreinen, een parking en toegangsweg - allemaal kosten waar nu dus geen geld voor is."





Schepen van Sport Marc Verlinden (Open Vld) is ontgoocheld: "Na twee jaar van zeer intensief werk van heel wat mensen stranden we nu, net voor de finish. Nochtans zijn er volgens de meerjarenplanning en mits een kleine lening de komende jaren wél voldoende financiële middelen voorhanden. Oké, de parking zou aanvankelijk nog wat rudimentair zijn, en de buitenterreinen zouden pas stap voor stap worden ontwikkeld wanneer daar geld voor is, maar dan hadden we tenminste toch al een sporthal. Ik vrees immers een beetje dat het nu of nooit is..."





'Te nemen of te laten'

"Coalitiepartner Open Vld wil het project absoluut deze legislatuur nog officieel kunnen aankondigen - voor hen was het dus 'te nemen of te laten'", zegt schepen van Financiën Diane Willems. "CD&V kiest echter voor voorzichtigheid. We wensen de Tremelonaar de volgende jaren immers niet met een belastingverhoging op te zadelen."





Daarbij wordt de bouw van de sporthal ten minste tijdelijk 'in de koelkast' gestopt.





"Het klopt dat we nog een van de weinige gemeenten zonder sporthal zijn, een keuze uit het verleden die we meedragen. Maar dat wil niet zeggen dat we ons nu moeten vergalopperen. Wat CD&V betreft willen we dit vanaf de volgende legislatuur jaar na jaar opnieuw bekijken."