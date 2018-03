Vlaams Belang wil gratis advertentie-ruimte voor door werken getroffen handelaars 24 maart 2018

Vlaams Belang Tremelo lanceert het voorstel om de handelaars van Baal tijdens de duur van de grootschalige wegenwerken in het dorpscentrum van gratis advertentieruimte. De oppositiepartij brengt het voorstel volgende week op de gemeenteraad. "De gemeente heeft de plicht de handelaars gedurende de werken zo goed als mogelijk te helpen", zegt raadslid Alain Verschaeren. "We stellen daarom voor dat de gemeente één of meerdere pagina's adverteerruimte huurt in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad. Door de werken getroffen handelaars zouden daar dan vrijblijvend een advertentie kunnen plaatsen, om bijvoorbeeld eventuele promoties kenbaar te maken. Op deze manier geeft de handelaar aan dat hij nog steeds bereikbaar is en doen de klanten misschien ook de moeite om de zaak te blijven bezoeken. Meteen weten ook mensen van buiten onze gemeente dat de handelszaken in het centrum van Baal nog open en bereikbaar zijn.





De kostprijs van dergelijke advertentie voor de gemeente is trouwens miniem in vergelijking met wat sommige handelaars aan inkomsten zullen verliezen", meent Verschaeren. De gemeenteraad zal het voorstel volgende week donderdag bespreken. (SPK)