Vital Vanderhoeven en Maria Verschueren 70 jaar getrouwd 18 mei 2018

Vital Vanderhoeven en Maria Verschueren uit de Hansbrugweg in Haacht trouwden op 17 april 1948 en vierden dus hun briljanten huwelijksverjaardag. Vital (94) is afkomstig uit Haacht en had als zelfstandig landbouwer altijd zijn eigen landbouwbedrijf, vooral actief in de teelt van witloof en asperges. Maria (92) groeide op in Keerbergen en was haar hele loopbaan lang administratief bediende op een Brussels ministerie voor oorlogsinvaliden. Het koppel kreeg vier kinderen. Er kwamen ook vijf kleinkinderen en al zeven achterkleinkinderen. Maria heeft altijd graag kruiswoordraadsels opgelost, en deed ook aan handwerk. Sinds anderhalf jaar verblijft het Haachtse briljanten koppel in Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo.





(SPK)