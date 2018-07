Vijftiende editie eetdag KFC Baal is topper 27 juli 2018

Voetbalclub KFC Baal, die uitkomt in derde provinciale, kan terugkijken op een prima vijftiende editie van hun eetdag. Net zoals de vorige edities vond het hele gebeuren plaats in het parochiaal centrum in het eigen Baal. Zowel jong als oud voelden zich zeker niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. In de keuken gingen onder andere de spelers van de eerste ploeg aan de slag. Ook voorzitter Felix Heremans (achteraan tweede van rechts) was in de buurt om een oogje in het zeil te houden. "We begonnen met deze eetdagen in 2003 en hebben jaarlijks vele eters en helpers, waarop we zeer fier zijn", meldde Heremans.











(SVDL)