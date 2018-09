Vijf vrienden staan terecht voor slagen op fuif 04 september 2018

Vijf twintigers uit Heist-op-den-Berg, Putte, Berlaar en Antwerpen riskeren zware werkstraffen voor slagen op een fuif in Baal in oktober 2016. Het vijftal had het gemunt op drie andere mannen tijdens de fuif die langs de achterkant probeerden naar buiten te vluchten. Daar werd het drietal en hun auto onder handen genomen. Een van de slachtoffers zou volgens zijn advocaat permanente oorsuizingen hebben overgehouden aan de kloppartij na slagen op het hoofd.





De aanklager vroeg zware werkstraffen om het strafblad van de twintigers gaaf te houden. "Ik hoop dat ze beseffen hoe zinloos dit geweld was. Het zijn trouwens geen onbekenden bij de politiediensten", gaf de procureur nog mee. Als stok achter de deur, wanneer de werkstraf niet tot een goed einde zou worden gebracht, vroeg het Openbaar Ministerie zes maanden cel en een geldboete van 600 euro. De verdediging wees naar de burgerlijke partijen als aanstokers van het incident. Zij zouden volgens hen zelf de confrontatie hebben opgezocht. De verdediging vroeg meermaals de vrijspraak of pleitte wettige zelfverdediging na uitlokking. Vonnis op 1 oktober. (KAR)