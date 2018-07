Vierde editie Tremeloop GP Paul Dams 06 juli 2018

In Tremelo vindt op zaterdag 21 juli de vierde editie van de loopwedstrijd Tremeloop GP Burgemeester Paul Dams plaats. De organisatoren - de 'vier Polleke's' - zorgden ook nu weer voor een gevarieerd loopaanbod. Voor de kleinsten tot 6 jaar is er om 14 uur opnieuw de gratis Karamellenkoers, waarbij er bij elke passage snoepjes kunnen worden verzameld. Na de jeugdreeksen en G-loop voor deelnemers met een beperking, starten om 15 uur de deelnemers van de 5 km. Die van de 10 km vertrekken om 15.45 uur. Voor iedere 10de finisher op de langste afstand is er een waardebon. Start en aankomst zijn aan Café The Flintstones langs de Schrieksebaan in het centrum van Tremelo. Inschrijven kan daar de dag zelf vanaf 13 uur nog. Vorig jaar telde het initiatief zo'n 500 deelnemers. Meer info: www.tremeloop.be. (SPK)