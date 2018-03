Vier dagen lang 'Burgemeestersbal' 15 maart 2018

02u27 0 Tremelo Het 9de bal van Tremeloos burgemeester Paul Dams (Open Vld) duurt ook dit jaar weer vier dagen. De Open Vld-burgemeester viert feest van vrijdag 17 tot en met maandag 20 maart in een authentieke spiegeltent op Parking Vinneweg in het centrum van Tremelo.

De vierdaagse begint op vrijdag met een dansnamiddag voor de bewoners van het RVT Damiaan, Huize de Veuster en Siddartha. Vanaf 20 uur is er in samenwerking met Black Roses een countryavond met optredens van Beethoven Boogie Trio en All Shook Up.





Het traditionele Bal van de Burgemeester op zaterdag vangt aan om 21 uur en wordt opgeluisterd door het Orkest van Paul Vermeulen en een live optreden van Gunther Neefs. Een DJ doet voort tot in de vroege uurtjes.





Zondag vanaf 14 uur worden de kleinsten en hun ouders verwacht voor een heuse kinderdisco met de professionele begeleiding van Kids on the Dancefloor.





Op maandagnamiddag mogen de senioren het vierdaagse evenement afsluiten met vanaf 14 uur danspasjes op de muziek van het orkest The Twins en Mike Grondy, Andrea Schön en Sally. Er zijn dan ook gratis pannenkoeken voor alle aanwezigen.





Zondag en maandag is de toegang tot de spiegeltent gratis, op vrijdagavond wordt er 5 euro toegangsgeld gevraagd, en op zaterdag 12 euro.





Voorverkoop aan 10 euro onder meer in het Doremieke en Dagbladhandel De Loft in Tremelo en Buurtwinkel Luc in Baal.





(SPK)