Vertelnamiddag Gezinsbond 06 februari 2018

De Gezinsbond organiseert op zaterdag 17 februari een vertelnamiddag met schrijfster Siska Goeminne, die haar boek 'Jij! Tussen vele anderen' mee zal brengen. Illustrator Merel Eyckerman tekent ondertussen het verhaaldecor. De twee uur durende vertelnamiddag vindt plaats in de parochiezaal van Baal, Betekomsestraat 3, en begint om 15 uur. Deelnemen kost 6 euro voor niet-leden, en 3 euro voor leden. Tickets reserveren kan via schoovaerts.marleen@hotmail.com, of 0495/57.88.48. (SPK)