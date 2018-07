Vernieuwde Fietseling staat voor fietsen, beleven en feesten 25 juli 2018

De gemeente Tremelo houdt samen met Begijnendijk en Herselt op zondag 12 augustus een vernieuwde editie van de fietshappening 'De Fietseling'. Deelnemers hebben de keuze uit zes mooie en rustige fietsroutes van 10 tot 100 km dwars door het Hageland. Zowel sportievelingen, als recreatieve fietsers en gezinnen met kinderen komen er aan hun trekken. Inschrijven kan al vanaf 7 uur op de verschillende startlocaties in Tremelo, Begijnendijk, Herselt en Ramsel. Deelname kost 5 euro (verzekering, gadget, drankje en versnapering inbegrepen). Wie zin heeft in een stevige rit in het wiel van een bekende renner sluit aan bij de groepsstart met Adrie Van der Poel (100 km) in Begijnendijk, of Niels Albert (60 km) in Tremelo. Onderweg is er heel wat te beleven. Deelnemers krijgen gratis toegang tot talrijke boeiende activiteiten: een rondleiding in het Damiaanmuseum of Sven Nys Cycling Center, een leuke gezinsactiviteit of een unieke kans om het park van het Kasteel van Rivieren te bezoeken. Alle leuke plekjes langs de route staan klaar om de deelnemers te verwennen. De Fietseling 2018 wordt een feestelijke editie. Op de startplaatsen is er bovendien doorlopend kinderanimatie en vanaf 's middags worden de fiets- en dansbenen losgeschud tijdens swingende optredens van bekende artiesten en lokale bands. Meer info www.fietseling.org. (SPK)