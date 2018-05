Verken de streek eens met 'picknickbike' NIELS ALBERT BIKE STORE EN BISTRO BON APPETIT STARTEN SPECIALE FIETSVERHUURDIENST SVEN PONSAERTS

18 mei 2018

02u28 0 Tremelo Een dagje erop uit met de 'picknickbike': voortaan kan het. De Niels Albert Bike Store uit Tremelo en Bistro/Versmarkt Bon Appetit uit Haacht starten samen een verhuurdienst voor (elektrische) fietsen, mét bijhorende, gevulde picknickmand.

"Het idee voor de 'picknickbike' komt uit de grote vraag naar het huren van elektrische fietsen, vooral van toeristen", zegt Caroline Verhaegen van Bistro Bon Appetit. "We stellen al langer gevulde picknickmanden ter beschikking. Geregeld vragen klanten die met zo'n mand buitengaan of we ook fietsen verhuren. En we veronderstellen dat wie bij de Niels en Paskal een fiets wil huren, ook wel iets lekkers wil voor onderweg. Het leek ons allemaal dus de ideale combinatie voor een mooi concept." Bon Appetit voorziet de picknickmanden, met onder meer verse croissants, pistolets, yoghurt, beleg en confituur. "Wie wil, kiest voor de luxe-versie, waarin zelfs een fles prosseco is voorzien. Kortom: we voorzien alles voor een 'romantische' picknick."





De Niels Albert Bike Store heeft acht fietsen - zowel e-bikes als gewone - ter beschikking. De grote picknickmand wordt met een speciaal kliksysteem achterop gemonteerd.





Best wat te zien

"Met een opgeladen elektrische fiets kan je toch makkelijk honderd kilometer rijden: in principe voldoende om een mooie toer doorheen de streek te maken", weet Niels Albert. "En er zijn best wat bezienswaardigheden: in Tremelo alleen al het vernieuwde Damiaanmuseum en het Sven Nys Cycling Center. Via de Dijledijk ben je ook direct in Mechelen of Leuven. Picknicken kan bijvoorbeeld in het recent geopende Festival Park Werchter, aan het meer van Rotselaar, i het provinciaal domein van Kessel-Lo, of in de Hagelandse fruitgaarden", somt Albert op. "Een optie is de fietsgps", legt Paskal Teugels van de Niels Albert bike Store uit. "In het toestel staan een aantal voorgeprogrammeerde routes, langs de leukste plekjes en bezienswaardigheden in de streek. Bij wie dat wenst plaatsen we ook een kinderzitje, of kinderkar - zodat ook de kleinsten, of eventueel zelfs de hond, meekunnen. We richten ons op een publiek dat een kant-en-klaar pakket wil voor een zorgeloos dagje fietsen."





Vertrekken en inleveren van de fietsen kan zowel aan de Niels Albert Bike Store in Tremelo, als aan Bon Appetit in Haacht. De kostprijs bedraagt 45 tot 60 euro per persoon, afhankelijk van de gekozen picknickmand. "Daar zit alles in: huur e-bikes, een picknick, verzekering en pechassistentie. Zelfs de afwas hoef je niet te doen (lacht)." De initiatiefnemers plannen het concept ook nog via een systeem van cadeaubonnen aan te bieden. "Zeg nu zelf, zo'n hele dag ontspannen met de fiets rondtoeren is toch een leuk cadeau om geven."





Wie de 'picknickbikes' wil huren, reserveert best minstens 24 uur vooraf. Meer info: info@picknickbikes.be.