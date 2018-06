Verenigingsbeurs 21 juni 2018

De dienst Vrije tijd van de gemeente Tremelo houdt in samenwerking met de Cultuur-, Jeugd- en Sportraad voor de tweede maal een verenigingenbeurs. Het initiatief moet de Tremelose verenigingen in de kijker zetten en het verenigingsleven stimuleren. De verenigingenbeurs vindt plaats op zondag 24 juni in de zaal van de Damiaanschool, Baalsebaan 10 in Tremelo. Bezoekers kunnen er van 14 tot 18 uur doorlopend kennismaken met 14 Tremelose verenigingen. Op het programma staan ook muziek- en linedanceoptredens en demonstraties van het Rode Kruis. De toegang is gratis. (SPK)