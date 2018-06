Verenigingenbeurs 12 juni 2018

De gemeente Tremelo houdt op zondag 24 juni een 'Verenigingenbeurs'. Heel wat verenigingen uit Tremelo maken die dag hun werking bekend bij het publiek.





Het initiatief is ook de ideale gelegenheid voor een eerste kennismaking met betreffende bezielers. De beurs vindt plaats van 14 tot 18 uur plaats in de Damiaanschool, Baalsebaan 10 in Tremelo. De toegang is gratis. (SPK)