Veldrijder Thibau Nys viert thuiszege tussen fans Stefan Van de Weyer

01 januari 2019

15u30 0 Tremelo Op nieuwjaarsdag schonk junior Thibau Nys in het eigen Baal op de GP Sven Nys de zege aan zijn supporters. De thuisrenner van het AA Drink - Jongerenteam schoot als vierde uit de startblokken en kon het in de spannende finale afmaken in deze manche van de DVV-trofee.

Hij mocht op het podium veel gejuich, een beker en bloemen in ontvangst nemen. Daarna nam hij even de tijd om met verschillende supporters een praatje te maken en om met hen te poseren. Hij was uiteraard heel blij met de zege voor eigen volk. “Het was leuk dat mijn fans zo massaal aanwezig tekenden, dat gaf me werkelijk vleugels. Het gegeven dat vele bekende gezichten me langs de kant aanmoedigden, dat was enorm motiverend en hielp me vooruit”, aldus de winnaar rechts geflankeerd door zijn verzorger en ex-renner Benny Van Calster.