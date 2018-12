Veiliger Koeken Zingen in Tremelo en Baal Stefan Van de Weyer

15u16 0 Tremelo Tremelo wil de talrijke koekenzangers op het jaareinde beter beveiligen. Op 31 december wordt in het centrum van de gemeente een deel van de Schrieksebaan afgesloten. In Baal komen er aan het plein bij de kerk nadarhekken om de kinderen te beschermen.

“We gaan in Tremelo zelf de Schrieksebaan afsluiten vanaf het rond punt tot aan schoenenhandel Slaets en dat is geen overbodige luxe. Gezien het die dag in het centrum in de winkelstraat wemelde van zingende kinderen, steeds tussen vierhonderd à vijfhonderd. Het is een heel belangrijke traditie in onze gemeente. De impact op de handelaars zal op een maandag beperkt blijven, gezien de meesten die dag dan meestal gesloten zijn. Tussen 8 en 13 uur zal de veiligheid van de kinderen en hun ouders het belangrijkste zijn in het centrum”, deelde toekomstig burgemeester Bert De Wit (CD&V) mee. “In Baal zullen aan het pleintje aan de kerk nadarhekken geplaatst worden. Vanuit de gemeente zullen de koekenzingers warme chocomelk aangeboden krijgen. Dat kunnen ze dit jaar veilig achter die hekken van hun warme drankje genieten.”