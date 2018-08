Veertiger op vrije voeten na huiselijk geweld 03 augustus 2018

De 45-jarige man uit Baal die woensdagnamiddag werd gearresteerd na een aanval op de vriendin van zijn vader is opnieuw op vrije voeten. De feiten speelden zich af in de flat van de vader, op de hoek van de Monnikstraat en de wijk Rozendal in Baal.





De federale politie, het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer gingen ter plaatse om onderzoek uit te voeren.





Het parket bevestigt dat het om een intrafamiliaal dispuut ging. "Zijn verklaringen lopen uiteen. Hoewel hij ontkent, staat het wel vast dat het slachtoffer gewond en in shock werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw zou wel nooit in levensgevaar geweest zijn", klinkt het bij Sarah Callewaert van het Leuvense parket. (SPK/KAR)