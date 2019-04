Vandalen richten grote schade aan brug over de Laak aan. Bril van standbeeld Pater Damiaan afgerukt en in het water gegooid. Stefan Van de Weyer

05 april 2019

13u20 0 Tremelo Het symbool van Tremelo, Pater Damiaan, werd door achteloze vandalen geweld aangedaan. Zijn beeltenis aan een jaagdpad langs de rivier de Laak op de grens van Haacht en Tremelo werd geviseerd, de daders rukten zijn bril eraf en smeten deze in de waterkant. Verder richtten de daders nog voor duizenden euro’s schade aan door zware stenen het water in te duwen. Daarnaast werden minstens zes houten palen uit de grond gerukt en eveneens in het water gekieperd.

Buurtbewoner Hendrik Lansbergen (71) betrapte begin januari al vandalen op die locatie.

“Ik kon ze toen tegen houden om schade aan te richten, ze waren ongeveer met acht. De jongsten waren ongeveer twaalf jaar, de oudsten zeventien à achttien. Ze waren toen enorm agressief en ik kon me toen niet van de indruk ontdoen dat er enkelen onder invloed van drugs waren. Je kan je soms niet voorstellen wat ik hier ’s morgens allemaal aantref. Ze hebben een massieven tafel uit onbrandbaar materiaal al drie keer proberen in brand te steken. Soms lag hier werkelijk alles onder het zand en er ligt hier ook soms braaksel, dat heeft geen naam. De buurtbewoners leven al maanden in angst, ’s avonds kan je hier al niet vertoeven”, wist Lansbergen die dagelijks langs de locatie komt wandelen.

“Ik was heel kwaad om deze recente schade, dat kost minstens duizenden euro’s om dit te herstellen. Een kraan zal hier de stenen opnieuw komen aanleggen op een betonnen ondergrond, zodat ze minder makkelijk te verwijderen vallen. Dat zal sowieso minder mooi ogen dan de natuurlijke ondergrond. De vandaal die de bril van het gezicht van Pater Damiaan rukte moet een echte acrobaat zijn, dat is enorm moeilijk te bereiken. Ik vond zijn bril aan de andere kant van de Laak terug in de waterkant, een geluk bij een ongeluk. Ik begrijp niet waarom die vandalen keer op keer zo’n mooie locatie om zeep helpen. De gemeente doet zijn best, maar er zal misschien meer controle nodig zijn. Ik snap ook niet dat de ouders van de daders niet meer controle hebben over hen”, aldus de misnoegde buurtbewoner.

De herstelling langs de bruggen over de Laak wordt bekeken door de bevoegde Vlaamse Waterweg nv, deze zouden maandag al plaats vinden. De afgerukte bril van Pater Damiaan werd aan de gemeente Haacht overhandigd, die de kunstenaar van het beeld zal contacteren met de vraag om dit euvel te herstellen.

Het gemeentebestuur van Tremelo overweegt om er camera’s te plaatsen om er een oogje in het zeil te houden.

“Het is betreurenswaardig dat vandalen dit zonder reden komen aanrichten en dat daarbij het symbool van onze gemeente, Pater Damiaan, in de spreekwoordelijke klappen deelt. We bekijken de mogelijkheid om er camerabewaking te plaatsen, de schade aan de brug zal zo snel mogelijk hersteld worden”, aldus burgemeester Bert De Wit (CD&V). De politie van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) spoort de daders op en probeert in kaart te brengen voor welke vandalenstreken ze nog in aanmerking komen.